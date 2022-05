Festival en Santa Rosa: Pelean 17 púgiles pampeanos en el Polideportivo Butaló

Con el auspicio de la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo de La Pampa se realizará -este martes 24- un festival de boxeo en el polideportivo Butaló, con la presencia de 17 púgiles pampeanos.

El festival denominado “La revolución de las promesas”, comenzará a las 20:30 y se compondrá de nueve combates amateurs y uno profesional, que será animado por el local Michel Cabral y el invicto bonaerense Franco David Rodríguez a seis rounds de 3 x1.

El anuncio y el pesaje se realizaron ayer en la sede de la Subsecretaría de Deportes.

CALENDARIO

El presidente de la Federación Pampeana de Boxeo (FPB), Darío Freigedo, destacó el apoyo del Gobierno provincial «para la realización del espectáculo, que será el segundo en poco más de un mes, luego del realizado en abril, y también con la presencia mayoritaria de boxeadores locales».

En esta dirección, valoró darle continuidad a un calendario durante el año, para permitir que los deportistas pampeanos se presenten ante su público y comiencen así con sus carreras deportivas.

EL PROGRAMA

Las peleas amateur serán las siguientes: Alan Jacob (Toay) vs Héctor Barneix (Santa Rosa); Sergio Calvente (Santa Rosa) vs Tomás Alarcón (Santa Rosa); Lautaro Cobos (Santa Rosa) vs Benjamín Díaz (Santa Rosa); Nehuén Fernández (Santa Rosa) vs Braian Oviedo (Santa Rosa); Gastón Diarco (Santa Rosa) vs Juan Gómez (General Pico); Cielo Urdaniz (Santa Rosa) vs Jaz Hosman (Macachín); Juan Alday (Santa Rosa) vs Benjamín Schneider (Santa Rosa); Fernando Sosa (Santa Rosa) vs Alan Van Schnak (General Pico) y Valentina Arrieta (Santa Rosa) vs Micaela Gallo (9 de Julio).

