Cumbre de las Américas: Alberto Fernández espera respuesta de EEUU

Compás de espera del presidente Alberto Fernández para que confirme su participación en la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles, Estados Unidos. Una alta fuente oficial sostuvo que el mandatario cavila por estas horas su decisión, si bien distintos elementos que han tenido lugar recientemente harían pensar que participará de la misma. Según la fuente, tanto él como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, AMLO, aguardan la respuesta de los Estados Unidos.

Pero, ¿cuál es la respuesta que esperan ambos mandatarios? En los dos casos, y si bien comienza a descartarse la posibilidad de que tanto Cuba como Venezuela y Nicaragua sean de la partida, tanto Fernández como AMLO se han manifestado a favor de que el presidente Joe Biden, al menos, accione para que se envíen las invitaciones correspondientes a todos los países, incluidos los tres mencionados más arriba. Un gesto diplomático al cual, hasta ahora, Estados Unidos se ha negado. Allí está la fricción que se mantiene vigente por estas horas. Se espera una señal. Pero eso no ha sucedido aún. La fuente señaló que el presidente argentino esperará las próximas horas y que recién tomará una definición una vez vuelva a conversar con AMLO. Esto podría tener lugar en el día de mañana o incluso el jueves.

Como se mencionó en otras ocasiones, el presidente argentino ha manifestado en reiteradas oportunidades que siente «vergüenza» de que «haya un bloqueo de seis décadas a Cuba y de cinco años a Venezuela y que no haya cambiado durante la pandemia». Se lo dijo en un reciente encuentro a Christopher Dodd, asesor especial del Gobierno de Estados Unidos para la IX Cumbre de las Américas. Este es uno de los precedentes.

Sin embargo, también hay que mencionar otro dato que actúa como contrapeso de esto último: la gestión personal llevada adelante por Biden para hacer más accesible la negociación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El presidente Fernández le está agradecido a Biden por esa intervención. Por esa razón, suma a ese plano otro registro relevante: tanto AMLO como Alberto Fernández no quieren que Donald Trump recupere el Salón Oval en 2025, por ende, no quieren generarle un costo político en la Cumbre ausentándose. A la intención de Trump de regresar a la Casa Blanca, se agrega lo débil que se encuentra Biden por la situación económica post pandemia y el impacto de la guerra en Ucrania.

La situación de México merece mención. AMLO ha señalado repetidas oportunidades que no puede concurrir (aunque su canciller sí lo hará). Que se lo prohíbe la Constitución y que sería una “injerencia en los asuntos internos de los Estados Unidos”. Pero, como se señaló, AMLO quiere evitar un costo político para Biden en su carrera contra Trump. “El presidente Biden es gente buena, no tiene el corazón endurecido, pero hay grupos pequeños de intereses que actúan y amenazan”, señaló el mexicano el último viernes en sus “mañaneras”, las conferencias a la prensa matutinas que brinda a la prensa. En esa oportunidad también sostuvo: “Ayer hablé con Alberto Fernández, gente buena, solidaria, ellos no tienen el principio de no intervención en su Constitución como nosotros, por eso la política exterior de México es extraordinaria”. López Obrador le pidió a Fernández, que en su calidad de titular de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) viaje para hacer públicas las críticas de algunos países que forman parte de ese bloque.

Lo mismo le solicitó, en los últimos días, el presidente venezolano Nicolás Maduro a Fernández. En sus declaraciones en el marco de la XXI Cumbre del ALBA, Maduro sostuvo que le expresó “el agradecimiento del pueblo de Venezuela” al presidente argentino. “Su voz firme será una de las voces más poderosas para cuestionar la exclusión y el intento de división de América Latina y el Caribe. ¡Todo nuestro apoyo!”, señaló el venezolano en referencia al mandatario argentino.

