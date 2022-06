Meaca pide “garantizar” la ESI en escuelas y eliminar juicios abreviados para abusadores

El defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, Juan Pablo Meaca, concurrió a la comisión de Legislación Social, de la Cámara de Diputados de La Pampa, para brindar el informe anual del organismo gubernamental.

En su exposición, analizó la situación durante la pandemia y la pospandemia. “Lo coyuntural está atravesado por la pandemia, y lo que produjo es una mayor precarización, donde la mayor parte de niños y adolescentes están en la pobreza, por lo tanto esto marca los posicionamientos que tenemos a nivel nacional; y la cuestión pospandémica es una nueva realidad que corrió a la sociedad a un lugar peor”, lamentó.

El funcionario pidió que “haya definiciones” en lo que es “política pública de infancias”, porque “no solo no tenemos coherencia con las políticas públicas cuando cambia el signo político, sino también se cambia en el mismo gobierno”.

EDUCACIÓN SEXUAL

Admitió la resistencia de algunos sectores a la Educación Sexual Integral (ESI). “Son muy difíciles los cambios en generaciones viejas. Cuando hay una discusión pública se piensa que le estamos enseñando el kamasutra a los pibes. El tema es que si no garantizamos la ESI en la primaria y secundaria, perdemos el mecanismo por medio del cual podemos enterarnos de algo grave que les esté pasando, por ejemplo un abuso”, advirtió Meaca.

“Los adolescentes dicen que no se está dando como se debe dar. Se ha detectado que hay un porcentaje alto de deficiencia en cuando a educación sexual. Y esto ocurre por nuestra generación de docentes que se construyó con una mirada en que los temas sexuales están reservados en la familia”, señaló.

Destacó la aplicación “Es con Voz”, que tiene como finalidad responder a las demandas de los jóvenes sobre el acceso a la información, las políticas del cuidado y la educación sexual integral. “Busca tener los contenidos en las redes, para que no haya intermediarios”, explicó.

ABUSOS SEXUALES

Meaca reveló que la mayor cantidad de las condenas están vinculadas a abuso sexual, pese a que la “mirada de la política” está puesta en los “hurtos y homicidios”. “La mayor parte de condenadas en el área penal estuvieron referidas a abuso sexual. Si uno junta género y abuso sexual tiene el gran porcentaje de las condenas que hubo. Sin embargo, las miradas de la política están puestas en el homicidio y el hurto, que porcentualmente no significa nada en relación a esto”, aseguró.

Adelantó que van a “actualizar el protocolo de abuso sexual y a incorporar el grooming”. “También se ha creado una comisión donde vamos a hacer un manual de intervenciones ante situaciones de violencia. Habrá un solo protocolo para toda la provincia”, dijo.

JUICIOS ABREVIADOS

El funcionario provincial opinó que se deben eliminar los juicios abreviados en los delitos de abusos en la infancia. “Como Estado, con los tratados que hemos firmado y la mirada en cuanto a género, no podemos considerar materia de juicio abreviado a los abusos en infancia. El Ministerio Público va a decir que es eficiente, el argumento del utilitarismo. Pero yo me pregunto qué sentido tiene condenar a una persona por 3 o por 5 años, y después se va a su casa y ¿qué ocurre? Como Estado no podemos acordar con los abusadores”, advirtió.

“En nuestro Código Penal es más grave robar 2 animales que abusar a un niño. A una persona en La Pampa que robó 2 animales le dieron 9 años de privación de la libertad. Después tenemos abusos, con penetración, y le damos 6 años. Hay que replantear el Código Penal. Tenemos que empezar a sincerarnos”, dijo el defensor de la Niñez.

También se preguntó “quién hace el seguimiento de las personas que son condenadas por abuso sexual y salen en libertad”. Y ratificó la importancia de un “protocolo nacional de abuso, de violencia, una modificación del código penal, de seguimiento, y de espacios terapéuticos; porque la víctima está toda la vida con el acompañamiento terapéutico, mientras que el victimario termina su condena y se va a su casa”.

“ESTAMOS FRACASANDO”

Meaca también se refirió a los mecanismos para que menores puedan realizar denuncias. “Es necesario una modificación a la tradicional forma que tenemos nosotros, porque tiene que ser todo a través de aplicaciones, adaptado a la realidad de los niños y adolescentes”, dijo.

“Hay un montón de pibes y pibas en La Pampa que no quedan en situación de calle gracias al protocolo que tenemos”, pero lamentó que las mayor cantidad de intervenciones estén vinculadas a “lo habitacional o a poder tener un plato de comida; eso significa que como sociedad estamos fracasando”, concluyó.

