Quirós: «Los casos de Covid-19 se estabilizaron y comenzarán a bajar en las próximas semanas»

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró este jueves que «después de cinco semanas de crecimiento los casos comenzaron a estabilizarse y seguramente descenderán en las próximas semanas», aunque aclaró que los actuales reportes de coronavirus Covid-19 no reflejan con exactitud la situación epidemiológica porque muchas personas no se están testeando.

«Llevamos cinco semanas de aumento de casos, interpretar la ola es muy complejo porque una parte de la sociedad ha decidido ya no testearse, entonces los números no tienen el nivel de representatividad que tenían antes. No obstante, lo que sabemos es que en estos últimos días dejaron de aumentar y es probable que en las próximas semanas ya comience a descender», afirmó Quirós en declaraciones a Futuröck

Consultado sobre si el Covid-19 ya puede tratarse como otros virus respiratorios, el ministro recordó que «venimos de una pandemia donde a la subida de casos, le seguía una subida en internaciones, y días después los fallecidos» en determinada proporción y que actualmente «nos queda una pandemia en la que sólo aumentan los casos gracias a la vacunación».

Quirós indicó que «si bien la Covid-19 tiene hoy una letalidad similar a la gripe, cada 100 enfermos hay menos de uno que puede enfermarse de gravedad, todavía el coronavirus hace unas olas de casos que la gripe no hace por estar circulando hace tantos años entre los seres humanos».

Y continuó: «Cuando ya no haga tantas olas, seguramente trataremos al Covid-19 como un virus más, pero pareciera que todavía falta el último hervor para poder funcionar así».

En relación a si se aplicarán más de dos refuerzos de la vacuna contra el coronavirus, sostuvo que «todavía no estamos seguros porque no tenemos suficiente trayectoria de meses como para saber cómo les fue a quienes se dieron el segundo refuerzo» pero es muy probable que haya que volver a vacunarse.

Sobre el sistema de turnos aclaró que «estamos buscando que se vacune la mayor cantidad de personas posible en orden con los factores de riesgo».

«Si uno mira a la Ciudad de Buenos Aires tenemos las tasas más altas de vacunación de Argentina», señaló y detalló que el distrito se encuentra por arriba del 70% con el primer refuerzo mientras que el promedio nacional está cerca del 40%.

Con respecto al informe de exceso de mortalidad publicado por la OMS que compara datos de países de todo el mundo sobre 2020, Quirós enfatizó que «no se evalúa la gestión de una pandemia ni su impacto sólo por un indicador, y menos por éste; es decir, no hay que simplificar un análisis tan complejo».

«Por otro lado -añadió- el análisis del exceso de mortalidad es muy complejo porque hay motivos que la bajan como los decesos por accidentes de tránsito que descendieron, y otros que te la aumentan; entonces, hay que tener más precisiones».

No obstante, reconoció que «Argentina ha tenido un nivel de registro de muy buena calidad y ha sido un ejemplo».

