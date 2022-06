Frigorífico de Castex: Relevan las obras necesarias y hay interesados en la explotación

El ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Julio Rojo, y la intendenta de Eduardo Castex, Mónica Curutchet, aseguraron que se avanza en el estudio de adecuación del edificio del Frigorífico de Pequeños Animales, porque existe una decisión política de «poner en funcionamiento este emprendimiento». La jefa comunal deslizó que existe un empresario interesado en explotar este emprendimiento de Clase 2 y Clase 3, que ya tiene «experiencia en (el manejo de) otro frigorífico».

El Concejo Deliberante local recientemente aprobó una ordenanza para autorizar al Ministerio de Obras y Servicios Públicos para realizar el proyecto y las obras necesarias en el inmueble que está emplazado en un predio ubicado en la zona sur de esta localidad, y pertenece a la comuna.

El estudio se debe realizar porque se deben determinar las obras a ejecutar para adecuar el inmueble para la puesta en funcionamiento del frigorífico de Clase 2 y 3. «Estamos trabajando en el Frigorífico de Pequeños Animales y estamos con la expectativa de tener cuanto antes el proyecto para determinar la magnitud de las obras que serán adecuadas a las necesidades de Producción y conseguir los fondos para ejecutar los trabajos», confirmó Rojo.

El funcionario presidió -el miércoles- la licitación de las obras para ejecutar la ampliación de la red cloacal en seis sectores urbanos de esta localidad. «El estudio nos dirá qué refuncionalizaciones tenemos que hacer en la obra existente y también los costos. El objetivo es intervenirlo y en eso estamos», ratificó.

«POR EL BUEN CAMINO»

Por su parte, Curutchet aseguró que actualmente «estamos trabajando con la ministra de Producción de La Pampa (Fernanda González), y hemos avanzando notablemente».

«Contratamos a una persona que está trabajando en el un relevamiento que va muy avanzado y estamos muy contentos con la respuesta que estamos teniendo desde el Ministerio de Producción, porque la ministra lo ha tomado como un objetivo a cumplir. Se está viendo el trabajo y se van cumpliendo los pasos trazados», expresó.

«En no mucho tiempo nos pedirán la aprobación del proyecto de readecuación y seguramente será un anunció que realizará el gobernador (Sergio Ziliotto) este año o el año próximo», estimó.

-Curutchet, ¿existen interesados en explotar este frigorífico?

-Hay alguien trabajando en el tema, y supongo que el contrato se firmará con esa persona. No quiero anticipar nada porque no quiero quemar el proyecto. Nosotros trabajamos cerca del arquitecto. Se han dado pasos muy importantes. Tiene muy claro como es el tema, porque ya tiene experiencia en otro frigorífico, así que me pone contenta decir que se han dado pasos muy importantes. Vamos por el buen camino en este tema.

EXPROPIACIÓN DE TERRENO

El Frigorífico de Pequeños Animales local surgió por impulso de una cooperativa de productores de Eduardo Castex y Monte Nievas, vinculada con el Distrito 8 de Federación Agraria Argentina (FAA). Accedieron a financiamiento de Nación y Provincia, y construyeron el edificio en un predio municipal y adquirieron maquinarias.

La falta de recursos económicos impidió la puesta en funcionamiento, e incumplieron la ordenanza municipal que cedió el predio con un plazo máximo de dos años para comenzar a funcionar. Esto desencadenó -en noviembre de 2019- en la expropiación del amplio terreno ubicado en la zona sur de esta localidad, cuando se derogó la ordenanza 40/2013.

Seguidamente las instalaciones, con el edificio inconcluso, volvieron a patrimonio municipal, y se involucró el Gobierno provincial para intentar finalmente poner en producción la iniciativa para generar mano de obra y movimiento económico.

