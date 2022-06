¿Cuándo serán las internas para renovar autoridades del PJ en Castex, Metileo y Villa Alonso?

Con la presencia de todas las líneas internas se desarrolló la reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista pampeano. El cónclave fue encabezado por el gobernador y presidente de la fuerza, Sergio Ziliotto, quien afirmó que en el escenario actual la posibilidad de una reelección «ni me preocupa ni me ocupa». A su vez, remarcó que no hay dudas de que «el peronismo va a seguir siendo gobierno en 2023» y que para lograr eso hay que «estar todos juntos, porque el enemigo no está adentro».

La postal que ofreció –el lunes- la sede del peronismo en Santa Rosa podría interpretarse como una muestra clara de esa unidad.

En la previa, Ziliotto brindó una conferencia de prensa en la que anticipó el temario del encuentro, habló sobre su posible reelección y bregó por la unidad en el PJ. «La reunión tiene que ver con completar el proceso administrativo» de renovación de los cargos, particularmente con las Unidades Básicas de Metileo, Castex y Villa Alonso (Santa Rosa), donde no hubo lista de unidad.

«Nos pondremos de acuerdo en el Consejo Provincial para ver cuál es la mejor fecha para realizar ese proceso electoral y terminar con la renovación de los cargos partidarios», explicó y anticipó que la fecha podría ser luego del invierno.

Por otro lado, comentó que iba a comenzar a analizarse «la situación política de la provincia en su conjunto y en cada una de las localidades. «Soy un partidario de los consensos, de dialogar, y eso es lo que vamos a hacer. Seguramente los compañeros tendrán cuestiones para plantear de cómo nos organizamos de aquí en más, cómo le damos mayor vida política e institucional al Partido Justicialista».

SIN AGENDA ELECTORAL

En relación al posible desdoblamiento de las elecciones, Ziliotto remarcó que «hoy no existe una agenda electoral dentro del PJ”. “No son tiempos electorales, son tiempos de gestión. Son momentos difíciles que vive la Argentina desde el punto de vista económico», enfatizó.

“Hay mucha gente que hoy no llega a fin de mes y creo que la mejor forma de hacer política, por lo menos desde el lugar que me corresponde, es gestionar para que esa gente tenga la posibilidad de tener mayores respuestas por parte del Estado», continuó.

Además resaltó el modelo de gestión provincial que se consolidó en La Pampa «basado en la ideología del justicialismo» y consideró que es necesario profundizarlo para brindar «mayores respuestas».

A su vez, ésta será «la herramienta política que vamos a tener el próximo año en el proceso electoral», debido a que el peronismo ha demostrado ser la fuerza que impulsó un «desarrollo de bienestar en La Pampa a partir de distintos gobiernos. «La mayoría de los y las pampeanas nos ha dado la posibilidad y la responsabilidad de gobernar la provincia».

“NI ME PREOCUPA”

El gobernador pampeano fue contundente al sentenciar que «hoy no son tiempos electorales”.

“Todos hablan de la reelección, ni me preocupa ni me ocupa hoy. Creo que el mayor activo que tiene el PJ es la trayectoria, la historia y la fortaleza de provincia que hemos llevado adelante, más allá de los nombres», aseguró.

A su vez, señaló que pese a las «cuestiones de formas», el fondo es el mismo: «Apostar al desarrollo de La Pampa». Por ello, instó a «fortalecer» el peronismo y afirmó: «No tengo ninguna duda de que el PJ va a seguir siendo gobierno en 2023».

RELACIÓN CON VERNA

Ziliotto reveló que la relación con el ex gobernador Carlos Verna «es la de siempre”.

“Hablamos periódicamente, hemos estado charlando... Preocupados como lo estamos todos. En el PJ tenemos muy en claro que lo primero que tenemos que hacer es estar todos juntos, porque el enemigo no está adentro como dijo el Presidente», dijo.

