Marino confirmó que será precandidato a gobernador y apoya a Facundo Manes

El ex senador nacional Juan Carlos Marino confirmó ayer que será precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones del año próximo. «Quiero ser candidato a gobernador para ser gobernador de La Pampa o puedo ser un afiliado más para apoyar a los candidatos. No van a poder decir que Marino se largó para después encabezar la lista de diputados o senadores. No quise continuar en el Senado para prepararme para ser gobernador, y si no se da esa posibilidad no seré nada y acompañaré a nuestros candidatos», aseguró ayer el dirigente radical de Miguel Riglos en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

Después del renunciamiento para participar en las elecciones legislativas, Marino mantuvo un bajo perfil público y mediático. Ayer rompió el silencio para analizar la situación interna de JxC en La Pampa y a nivel nacional.

«Me preparé toda mi vida para ser gobernador y me encantaría ser gobernador de La Pampa porque creo que tendría muchas cosas para aportar. Obvio que eso dependerá de muchas cosas. Pero, tenemos que dejar de pelear por los primeros 10 diputados y empezar a discutir por los ministros para llevar adelante un gobierno distinto al que cuestionamos, porque sino pasará como siempre que a las 18 horas empezamos a ver si tenemos nueve, diez u once legisladores».

-¿Ya está trabajando con los equipos técnicos en una propuesta electoral?

-Sí. El equipo que tenía en el Senado ya está trabajando en las propuestas y visitamos algunos amigos. Hay que esperar cómo continúa JxC y si terminan estos enfrentamientos estúpidos que no conducen a nada, y si la campaña será la descalificación yo me quedo afuera porque no me interesa. Hoy algunos quieren apagar los incendios con naftas, y ese no es mi estilo.

-¿Se presentaría en una interna para ser el candidato a gobernador de JxC?

-Sí, por supuesto que sí. Tenemos que tener los mejores candidatos para representar a JxC. No sé si será en una interna o en un acuerdo. Tenemos que ver cómo sigue todo, porque es muy cambiente la política en Argentina. A mí me encantaría ser gobernador de La Pampa, pero tampoco voy a romper las naves para ser candidato, ni tampoco voy a hacer algo para hacer perder a JxC.

-En el ramillete de precandidatos presidenciales que tiene actualmente JxC, ¿en su opinión cual es el mejor?

-Para mí, el mejor candidato que tiene la UCR es Facundo Manes. Somos amigos de hace mucho tiempo, pero anoche lo vi en un programa de televisión, y la verdad reforzó que no me equivoco en pensar que es el mejor candidato. Y además cuando vemos algunos números, todo indica que Manes es el mejor candidato de la UCR. Por supuesto que habrá otros, y también tendrá sus candidatos el PRO.

TRABAJO INTENSO

Marino destacó que trabajó intensamente en la función legislativa, y decidió no participar en las últimas elecciones para cerrar un ciclo. «Fui a Buenos Aires a trabajar, formé el mejor equipo del Senado y alcancé logros que nadie tuvo. Durante 12 años fui vicepresidente del Senado, presidí las tres bicamerales más importantes del Parlamento y presidí varias comisiones, fui autor de 1.700 proyectos y el 45 por ciento fueron aprobados», enumeró.

Evaluó que cada elección tiene sus particularidades. «En 2009 competí por la senaduría con (Carlos) Verna que era luchar contra los molinos de viento, y me ganó por 1 punto porque veníamos del conflicto del campo que afectó al PJ y a Verna; y a los dos años compito por la gobernación con Oscar Mario Jorge, que no tiene la estatura política de Verna, y me ganó por 12 puntos», recordó. «En 2021 Daniel (Kroneberger) perdió con (Sergio) Ziliotto por más de 20 puntos y hace seis meses hizo una elección brillante donde le ganó al PJ», agregó.

-Fue muy dura la respuesta del PRO de General Pico a las declaraciones que realizó Julio «Tito» Pechín asegurando que Macri ya fue…

-Lo de Pechín no estuvo bien, porque nadie fue en este país. En 2015 cuando ganamos las elecciones decíamos que Cristina Fernández ya está o ya fue, y hoy es vicepresidenta de la Nación. No se puede opinar livianamente, ni tampoco salir a contestar de esta manera. La ropa sucia se lava en casa. Y tenemos que dejar de ser opinólogos de cuestiones que no contribuyen a fortalecer JxC, y trabajar en una propuesta para una provincia amesetada donde generemos al trabajo genuino, la educación, la seguridad y poner valor agregado a lo que producimos.

CON AUTOCRÍTICA

Juan Carlos Marino analizó -con autocrítica- que en la oposición «no sabemos administrar los triunfos», y consideró que se debe tener «la suficiente capacidad y coherencia para administrar el triunfo de las legislativas» porque «la grieta no soluciona los problemas de la gente».

El ex senador nacional dijo que después de las elecciones legislativas del año, se sorprendió «con varias cosas». «El FdT perdió las elecciones y a la semana organiza un acto para celebrar una derrota. Me hizo acordar a un jugador de fútbol de Riglos, ya fallecido, que metió un gol y lo festejaba con los contrarios; y en la oposición no sabemos administrar los triunfos», expresó.

«Hoy vemos que se están descalificando entre los precandidatos, como hicieron en su momento (Sergio) Massa o (Alberto) Fernández diciendo barbaridades del kirchnerismo», agregó.

«Presenté en el Senado una propuesta para un acuerdo Económico, Político y Social, una especie de Pacto de la Moncloa argentino y me miraban como si estuviera loco. Hoy el camino está en el centro, los extremos son malos y la grieta es lo peor que nos puede pasar en el país», aseguró.

«La alternativa a este gobierno es JxC, pero para ser alternativa no podemos cometer estos errores. La sociedad nos está mirando y ve cortocircuito en el mismo espacio político. Este es el peor gobierno que tuvimos, peor que el de (Fernando) de la Rúa. Pero, también dependerá de la madurez y coherencia de la oposición, porque no sirve hablar mal de los otros cuando la gente necesita saber cómo le vamos a solucionar los problemas», finalizó.

