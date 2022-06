En La Maruja se conmemoró el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas

La Maruja fue sede del acto central por el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas y Sector Antártico.

Tras el ingreso de las banderas de ceremonia de las instituciones locales se procedió con la entonación del Himno Nacional Argentino, a cargo de la Banda del Regimiento de Infantería Mecanizado 6 “Capitán Tocagni”.

Seguidamente habló a los presentes Rolando Contreras, presidente del Centro de Veteranos de la provincia de La Pampa, quien luego recibió dibujos por parte de la estudiante local Maia Páez.

El intendente Gustavo Cein entregó una plaqueta tanto al Centro de Veteranos como al Gobierno de La Pampa y luego del retiro de las banderas de ceremonia se procedió con la entrega de medallas a veteranos, para culminar con un desfile militar.

“UNA FECHA IMPORTANE”

El subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasce, recordó que está conmemoración evoca la designación del primer gobernante argentino en las islas sureñas, y admitió que hasta el momento “los resultados alcanzados no nos dejan del todo satisfechos” para recuperar ese territorio nacional.

El funcionario pampeano criticó al ex primer vicecanciller macrista, Carlos Foradori, que firmó un convenio “tan borracho” que “no recordaba los detalles”, reveló en un libro de memorias el ex exvicecanciller británico Alan Duncan. Así recordó en su discurso que un diplomático argentino “en condiciones personales bochornosas, no solo había comprometido los intereses económicos de la Nación sino también, y lo que es más grave aún, los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur, Georgia del Sur, demás islas del Atlántico Sur y de los espacios marítimos circundantes suscribiendo un convenio con Reino Unido por el cual lo autorizaba a llevar adelante toda una serie de iniciativas y de explotaciones productivas en la zona controversial y de disputa de soberanía”.

Y finalmente rescató el pensamiento y las palabras del ex obispo de Avellaneda, Monseñor Gerónimo Podestá, que durante el desarrollo de la guerra de Malvinas proclamaba “a los cuatro vientos” que “los apoyos francos, verdaderos que teníamos que buscar para alcanzar nuestro objetivo no había que buscarlos ni mirando al norte, ni a Europa, ni mirando al este sino más bien mirando a nuestro lado, mirando y confiando en las naciones con las cuales compartimos raíces e historia” en América Latina.

“NUESTROS HÉROES”

Gustavo Cein destacó que la causa Malvinas en La Maruja “caló muy hondo” porque “tenemos dos veteranos de guerra”.

El jefe comunal consideró que como comunidad lo mínimo que podían hacer era el hermoso monumento “Héroes” dedicado a los veteranos.

“Nuestros héroes de carne y hueso, héroes que podemos palpar, que podemos abrazar, y reivindicar esta malvinización que necesitamos que los pequeños y pequeñas conozcan, que sepan que en el año 1982 hubo un conflicto bélico, hubo ciudadanos que marcharon a una guerra y no lo podemos olvidar, más que nunca las Malvinas son y serán argentinas”, concluyó.

“REIVINDICAR LA SOBERANÍA”

El presidente del Centro de Veteranos de la provincia de La Pampa, Rolando Contreras, agradeció la presencia y cada reconocimiento recibido a lo largo de estos 40 años, “hoy más que nunca agradecer a las autoridades de La Maruja, nos enorgullece con el monumento que ha concluido, nos gratifica mucho que la gesta de Malvinas siga vigente y cada día más compenetrada en todos los habitantes de cada localidad”.

Asimismo hizo extensivo el agradecimiento a los representantes del Gobierno provincial porque “en ningún momento nos dejan de lado, siempre nos tienen presente y apoyan en todo aspecto”.

“Quiero decirles que nos sentimos orgullosos de estar acá, siempre vamos a estar donde nos requieran para seguir generando esto que no se tiene que perder nunca, que es reivindicar la soberanía sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, sé que con el esfuerzo de nuestros gobernantes por la vía pacífica lo tenemos que lograr, espero no pase mucho tiempo y verlo, así enorgullecernos de volver a ver flamear nuestra bandera en las Islas Malvinas”, concluyó.

Comentarios

Comentarios