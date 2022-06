Envenenamiento de mascotas en la zona norte de Castex

Desde la Asociación Amigos de los Animales alertaron que en la zona norte de Eduardo Castex ayer –en horas de la tarde- envenenaron tres mascotas. La ONG castense realizó un posteo donde detallan la zona donde se produjo la muerte de los animales.

Nuevamente aparecieron mascotas muertas en la vía pública, y otra los causantes fueron los –irresponsables- envenenamientos.

Esta vez los casos se detectaron en la zona norte, y los voluntarios de la Asociación Amigos de los Animales rápidamente alertaron a la ciudadanía castense.

Esta no es la primera vez ocurre un hecho de estas características en Eduardo Castex. Pero, no había registros –o al menos no los había públicos- de hechos en esta zona.

“Atención !!!. Quienes vivan en esta zona guarden sus mascotas!!!. Esta tarde 3 animales fueron envenenados. Si ven algo extraño, llamen a la policía urgente y acudan al veterinario”, advirtieron en la cuenta oficial en las redes sociales.

