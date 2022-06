Hoy está cumpliendo 52 años, Franco Barrionuevo

14 de Junio de 1970 – Nace Franco Ruben Barrionuevo, en la localidad de Charata, Provincia de Chaco. Cantor, músico guitarrista, interprete y compositor.

Hijo de Hugo Raúl Barrionuevo y Olga Weis.

Curso los estudios primarios en la histórica Escuela 32 de Charata, pasó el secundario en el Colegio Nacional de Charata.

Alcanzó fama y prestigio inicialmente con en conjunto Santiagueño Los Carabajal.

A fines del año 1999, deciden desvincularse de Los Carabajal para darle vida a sus sueños y aspiraciones musicales, con un estilo propio y basado fundamentalmente en obras de su autoría. Entonces junto a Luis Angel Paredes, deciden conformar el duo “Los Changos”, en el cual Barrionuevo, se encargo de la primera voz y guitarra y Paredes, segunda voz y violín.

En 2001 editan su primer disco «La Última Estrella».

En el 2003 editaron su segundo trabajo “Concierto del Alma”.

En Diciembre del 2004 editaron su tercer trabajo “Inmensidad”.

En el 2006 sale al mercado «Más Allá De La Ternura», su cuarto disco.

En el 2008 editaron su último CD «Plumita de Cardenal».

Obras: Anaranjado – Boquita de luna (con Walter Carabajal) – Chacarera del Barrio Norte – Chaco arisco – Chaqueña – Chayita dulzona – Cristo de arena (con Leandro Lovato) – El incendio azul – Fabula de amor – Gustito a mistol – Huayno encantado – Jujuy en flor – La ultima estrella – Magico rubi (con Guillermo Kalbermatter) – No me quiero olvidar – No puedo dejar de andar – Pachamama de los tiempos – Pampa flores – Piel – Plumita de cardenal – Purmamarca (con Guillermo Kalbermatter) – Que se apague el sol (con Juan Carlos Carabajal) – Santiago canta en la tierra – Santiago de los duendes – Tilcareñita (con Guillermo Kalbermatter) – Tropilla de luces, entre otras.

