Las Leonas ganaron la Pro League 2022

Las Leonas, seleccionado argentino femenino del hockey sobre césped, recibieron este domingo el trofeo de campeonas de la Pro League 2022 tras cerrar su participación con un triunfo sobre India por 3-2 en Países Bajos.

La capitana Rocío Sánchez recibió el trofeo luego de una nueva victoria de Las Leonas que terminaron invictas con trece victorias y tres empates.

El equipo de Fernando Ferrara empezó abajo en el marcador pero lo dio vuelta con los goles de Delfina Thome, Eugenio Trinchinetti y Agustina Gorzelany, todos en el segundo cuarto.

Tete Salima y Ekka Deep Grace convirtieron para India, que habían derrotado a la Argentina en los penales australianos (2-1) en la anteúltima fecha del torneo.

The crowning moment for this historic Argentina Women's team 🏆🇦🇷🦁

