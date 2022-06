Día de la Bandera en Castex: «Belgrano fue uno de los más altos exponentes», dijo Blanco

En Eduardo Castex el acto oficial por el Día de la Bandera se realizó –a las 11 horas- en la plaza General San Martín, y fue encabezado por la intendenta Mónica Curutchet, funcionarios, concejales, ex combatientes de Malvinas y las banderas de ceremonias, docentes y directivos de establecimientos educativos.

La escritora y ex docente, Diana Blanco fue la única oradora del acto. El discurso se centró en la figura del general Manuel Belgrano, a quien definió como «uno de los más altos exponentes y tuvo un gran amor por la patria”.

“Su mayor grandeza –destacó- fue quererla libre y grande y su mayor hazaña es haberlo conseguido…dejar todo para construir desde la nada un país».

Además, la escritora menciono que la bandera “es el alma, la esencia, la expresión de nuestra nacionalidad, es el signo con el que nuestra nación es reconocida por los pueblos de toda la tierra”.

“Esta celebración no tiene el objetivo de una simple evocación de un prócer que vivió en tiempos pasados, sino que tiene una finalidad superior; la de revisar, confirmar o corregir nuestro devenir histórico», indicó.

La escritora castense instó a los presentes a reflexionar: ¿hasta qué punto podemos decir los argentinos de hoy que somos los continuadores del alto destino que trazo Belgrano?.

Y analizó que su legado fue «no muchas ideas, sino la luz de una sola; no proyectos, no designios, sino pureza de intención para realizarlos; no palabras, sino voluntad y sinceridad en la acción».

Para concluir, la profesora dijo que Belgrano “vio perfectamente el objetivo que le presentaba su destino y supo conquistarlo con silencioso rigor y total dedicación, esa es la lección”, concluyó.

Para finalizar la conmemoración cuatro integrantes del Ballet Renacer, dirigidos por la profesora Soledad Machado, hicieron una coreografía alusiva a la fecha.

Y finalmente los presentes disfrutaron de chocolate caliente y masas.

