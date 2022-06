Alberto le respondió a Cristina: «Que las diferencias no nos hagan decir cosas injustas»

El presidente Alberto Fernández le respondió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que ésta cuestionara el accionar de algunas organizaciones sociales. «Que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas a veces injustas», dijo el Jefe de Estado.

«Le quiero agradecer a las organizaciones que estuvieron al lado nuestro, que nos ayudaron sostener llevando compromiso adonde no existía, quiero agradecérselos aunque algunas hagan picardías que no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar, no esperen que generalice», afirmó.

«Las organizaciones sociales trabajaron para que la Argentina no explote, pero eso no pasó porque estuvieron al lado de los más necesitados. No saben todo lo que hicieron por los derechos humanos», dijo el Jefe de Estado al encabezar en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada el lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023.

En la misma línea, dijo que las organizaciones «no se llevaron la plata de los más vulnerables» sino que «los acompañaron».

«No cedamos. Sigamos firmes en nuestras convicciones, que nada nos confunda, que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas injustas y estemos muy unidos», añadió.

