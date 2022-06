Es rosarino, quedó ciego a los 17 y una donación de Messi le permitirá mejorar su vida

Cristian Guglielmett, un hombre de 54 años que es ciego desde los 17 está a punto de mejorar sustancialmente su calidad de vida gracias a un rosarino como él: Lionel Messi.

Es que Guglielmett fue elegido por la Fundación Leo Messi para recibir un OrCam Read, un dispositivo por el cual las personas con algún impedimento en su visión pueden «leer», ya que un escáner pasa el texto a audio en segundos, y además permite reconocer rostros.

Esto será vital para mejorar la calidad de vida y las tareas que Cristian realiza, ya que se desempeña en la Biblioteca municipal Estrada, de la ciudad de Rosario, traduciendo libros a .mp3 para ayudar a otras personas con poca visión.

Fueron sus hermanas, Andrea y Mariana, quienes enteradas de esta posibilidad decidieron escribir una carta y enviarla a la Fundación Messi; poco tiempo después recibieron un llamado telefónico y la confirmación de que le sería donado el dispositivo, algo que se concretará el 22 de junio en su ciudad.

Cuando tenía 17 años, Guglielmett fue a bailar con amigos a un boliche pero la desgracia se hizo presente: cayó desde un lugar de altura y al despertar corroboró que sufría una hemiplejia (medio cuerpo paralizado) y había perdido la vista.

Gracias a su tesón y al trabajo de los médicos recuperó la movilidad pero su ceguera lo acompaña hasta la actualidad. No obstante, eso no fue impedimento. Con la ayuda de su madre, descartó estudiar Medicina y optó por seguir Abogacía y no sólo logró recibirse sino también ejercer.

Su particularidad hizo que descubriera su ocupación actual que consiste en convertir los libros para que, personas en su condición, puedan acceder a esos contenidos. Para ello prepara los libros para su impresión en sistema Braille o bien transformarlos en archivos de audio.

Es por eso que esta donación de la Fundación Messi significará un aporte no sólo para su vida sino para la de muchos otros de manera indirecta.

«Yo no me animaba a escribir. Pensaba que para qué, que total no iba a pasar nada. ‘Mirá si me va a elegir a mí’, decía. Finalmente lo hizo mi hermana, contó la historia de mi vida, y bueno, un día me llamaron a mi trabajo en la Biblioteca para decirme que me iban a donar el aparato. Yo primero pensé que me estaban cargando, pero finalmente era verdad», reveló.

«No creo que haya muchos como Messi, que vuelvan a su ciudad y le devuelvan algo de lo que la ciudad les dio y más todavía, porque sé que él hace muchas más cosas que no se dan a conocer», añadió Cristian.

