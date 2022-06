Hoy se cumplen 81 años, del natalicio de Argentino Luna

21 de Junio de 1941 – Nace Rodolfo Giménez, en la Ciudad de General Madariaga, Provincia de Buenos Aires. Cantor, músico ejecutante de guitarra y compositor. Triunfó bajo el seudónimo artístico de «Argentino Luna».

Hijo de campesinos peones de campo, Esperanza Castañares y Juan Lino Giménez. Lo habían apodado «El Negro» y «El Gaucho de Madariaga».

Su niñez y adolescencia transcurrieron en la costa atlántica, en la ciudad de Villa Gesell donde en 1947 trabajó como peón en un arenero (en 1947 Villa Gesell estaba prácticamente siendo fundada).

No estudio música, su talento era espontaneo y de autodidacta. Cultor de la música del Sur, compuso milongas, cifras, huellas, triunfos y zambas.

A mediados de la década de 1960 arribo a la Ciudad de Buenos Aires y en 1968 participa por primera vez en un programa televisivo. Se afinco en la Ciudad bonaerense de Quilmes.

Tuvo dos matrimonios, el primero con Ana María, la cual falleció siendo joven, pero le dio cuatro hijas: Ana María, Patricia Lina, Estrella Sandra y Karina Soledad.

Los últimos diez años de su vida los compartió con Silvina, que también le dio una hija de nombre Karen.

Obras: A Horacio Guarany – A mí que me hablen de frente (con Juan Linares) – Alza paloma tu vuelo – Amigazo camionero – Ando por la huella – Aprendí en los rancheríos – Así canto Madariaga (con Víctor Velázquez) – Ay patria mía – Ayer sin querer te vi – Canto a la Patagonia (con Aníbal Forcada) – Capitán de la espiga – Color Manuel – Cuando callas por amor – Cuanta tristeza país – Del Sur a Cuyo – De tres palos (con Alberto Merlo) – Decimas para un valiente – Del puente hasta el clavijero – Digo, quizás, tal vez – El abuelo labrador – El día menos pensado – El duende de las guitarras – Esta es la flor nacional (con Víctor Abel Giménez) – Este es mi oficio – Florencio Molina Campos – Gallitos del aire (con Quique Ponce) – Hijo no te preocupes – Hoy función, guitarra y canto – Huella de la patria – Jinete (con Víctor Abel Giménez) – Juan del Tuyu – La guitarra de Yupanqui – La raíz de mi canto – Los hijos de mis hijas – Me gusta el aire de aquí – Me olvide de tu nombre (con Enrique Espinoza) – Me preguntan cómo ando – Me veras pasar muchacha – Memorial de tus días mama – Mi amigo me vio llorar – Mi tierra es así (con Oscar Valles) – Milonga del labrador (con Hamlet Lima Quintana) – Mira lo que son las cosas – Mire que es lindo mi país paisano – Mucho bla-bla compañero – Niña baila la zamba – No es pa venta – Pal Tuyu – Patria austral – Patrón del clavijero – Pero el poncho no aparece – Podría decir tu nombre – Poeta no, paisano – Por dos pesos con cincuenta (con Héctor González) – Por la huella de Ceferino – Porque (con El Chango Nieto) – Romance para la niña – Te necesita mi canción – Todo el amor que te di – Tu zamba – Un cantor de soledades – uno nunca entiende (con Carlos Bergesio) – Villa Gesell del recuerdo – y si la saco ganada (con Víctor Velázquez) – Zamba para decir adiós, entre otras.

