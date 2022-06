La RAE sobre el lenguaje inclusivo: «Son los ciudadanos los que establecen las reglas»

De visita por las academias de la lengua española de Chile, Perú y Uruguay, el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, sostuvo en declaraciones a la prensa que «son los ciudadanos, al usar el idioma, los que establecen las reglas» y señaló que el tema del lenguaje inclusivo es «tanto un debate lingüístico como un debate político».

En el marco del lanzamiento de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, Muñoz Machado visitó esos países y fue consultado por el lenguaje inclusivo, un tema sobre el cual la institución se pronuncia bastante seguido en su casilla de consultas virtuales de Twitter con definiciones como esta: «Lo que comúnmente se ha dado en llamar lenguaje inclusivo es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gram., mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna».

A pesar de que la RAE encuentra marcas ajenas a la morfología del español (como la letra «e» para marca de género inclusiva), su titular no se muestra hermético a las «aperturas» del lenguaje en la medida que no «lesionen» el idioma, tal como viene manifestando en numerosas entrevistas. En estos días, de gira por América Latina, volvió a referirse al uso de estas formas, que para movimientos y organizaciones de la región garantizan el derecho de las personas a ser nombradas en todas sus diversidades.

En un reportaje con el diario chileno El Tiempo, consultado por el uso de «niñes» y lenguaje inclusivo, sostuvo: «La RAE no es la única que puede normar esto, desde luego. Son los ciudadanos, al usar el idioma, los que establecen las reglas. La RAE siempre va un poco por detrás de la ciudadanía. La RAE lo que puede decir es que una fórmula como ‘les niñes’ no está en los usos generales, no forma parte de la gramática ni es ortodoxa esa manera de hablar y probablemente en muchos lugares no la entenderán. Es más bien una manifestación política, una expresión que no tiene realidad práctica».

«Nosotros constatamos qué clase de castellano es el que se está utilizando por la sociedad en un momento determinado y con estos criterios, que suponen un conocimiento de fondo de la situación, podemos concluir que ‘les niñes’ no se utiliza o se utiliza muy poco en la práctica. Pero si hay colectivos que quieren emplearlo o les parece preferente por razones de cualquier clase, pues son muy libres de tratar de imponerlo. Si alguien quiere implantarlo, adelante, y si lo consigue, pues lo felicitaremos en el futuro y en tal caso habrá que cambiar las normas de nuestras reglas para incorporarlo«, declaró.

En esa misma línea, a la salida de un evento en Uruguay aseguró a medios locales de ese país que «es la sociedad, son los hablantes quienes deciden cómo evoluciona su lengua. Lo decidirán también con el lenguaje inclusivo. La lengua cambia muy lentamente siempre«, indicó Muñoz Machado y aseguró que en España no existe la «tensión» que se da en países de América Latina en torno a este tema.

Si bien el director de la RAE reconoció que «la reivindicación de igualdad de la mujer es de las más justas y más evidentemente necesarias en nuestros tiempos», al mismo tiempo advirtió que «el lenguaje no tiene la culpa de la desigualdad de la mujer».

