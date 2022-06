Alcohol Cero: «Lo que ocurre los fines de semana es preocupante», dijo Silvia González

La Fundación Estrellas Amarillas concurrió ayer a la comisión de Legislación General para analizar los proyectos de los bloques Frejupa y UCR, donde se propone modificar el artículo 1º de la Ley 1713, para establecer «Alcoholemia cero» para todos los conductores.

Silvia González, titular de la Fundación, señaló que se si aprueba el proyecto “nos va a tocar el trabajo enorme para que adhieran los municipios”. “Queremos garantizarle las herramientas de control, fundamental para que se ejecute la ley”, destacó.

“Hace 20 años que venimos trabajando para llegar al alcohol cero. Tenemos 40 muertos en lo que va del año, y nos queda la segunda mitad donde el consumo del alcohol va a crecer. Cada 10 siniestros, 4 están relacionados al alcohol”, reveló.

“Lo que ocurre en La Pampa los fines de semana es preocupante. Los jefes de los hospitales nos comentan que tienen siempre llenas las salas de terapia intensiva de personas que no han fallecido pero que, por la ingesta de esta sustancia, han tenido graves siniestros viales. Si no hay consecuencia no hay conciencia”, concluyó González.

PROYECTO DEL FREJUPA

El proyecto de ley que presentó el Frejupa en la Cámara de Diputados de La Pampa, fue impulsado por los legisladores Julio González, Valeria Luján y Silvia Larreta.

La iniciativa contó con la apoyatura de la Fundación Estrellas Amarillas, que destacó en las redes sociales el agradecimiento a los legisladores porque materializaron un proyecto que beneficia a los ciudadanos y garantiza la plenitud «de nuestros derechos y la igualdad ante la ley». El diputado Julio González también reconoció que la ONG que preside Silvia González «trabaja incansable hace más de 20 años para bajar los índices de siniestralidad vial».

Explicó que la Ley Nacional de Tránsito establece que se podrá conducir vehículos particulares con un máximo de 0,5 litros de alcohol en sangre y para los motociclistas lo fija en 0,2 g/l, pero «en algunas provincias se avanzó y se estableció el alcohol cero o tolerancia cero al volante».

«Esto se puede hacer porque cada provincia cuando adhiere a la legislación nacional de Tránsito, puede introducir cambios como hicieron algunas provincias patagónicas como Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, o en el norte también lo hicieron Salta y Jujuy y también Córdoba y Entre Ríos, entre otras», narró.

«En el Congreso Nacional se presentaron varios proyectos y actualmente se están debatiendo un proyecto, pero pretendemos avanzar en La Pampa para convertir en ley esta propuesta para que comience a regir rápidamente», resaltó.

