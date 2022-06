Sandra Bullock anunció su retiro temporal de la actuación debido a una causa médica. La actriz ganadora del Oscar en el año 2010 por su actuación en The Blind Side (Lee Hancock, 2009), dio a conocer su decisión de dejar el mundo cinematográfico en una entrevista con el diario The Hollywood Reporter.

La actriz se encuentra atravesando el síndrome conocido como burnout o de desgaste profesional, el cual, afecta a la mayoría de los y las trabajadoras y, más en quienes desde muy jóvenes tuvieron que salir al mercado laboral.

Sandra Bullock anunció su retiro de la actuación a causa de un síndrome. “No quiero estar en deuda con el horario de nadie más que el mío. Estoy tan ‘quemada’. Estoy tan cansada y no soy capaz de tomar decisiones saludables e inteligentes y lo sé” anunciaba Bullock, quien continuó expresando: “El trabajo siempre ha sido constante para mí y he tenido mucha suerte, pero me di cuenta de que posiblemente se estaba convirtiendo en mi muleta. Era como abrir una nevera todo el tiempo y buscar algo que nunca estuvo ahí”.

Además, la actriz y directora de cine sostenía “Quiero estar en casa. Solo quiero estar en casa… Porque siempre estaba corriendo, siempre estaba corriendo hacia lo siguiente. Solo quiero estar presente y ser responsable de una cosa”.

Sobre su vuelta a la gran pantalla Bullock afirmó “Si decido retirarme, entonces haré ese anuncio. Un anuncio muy importante que a nadie le importará”.

