Ziliotto entregó 76 viviendas del Proyecto Caldenia en Realicó

En Realicó se concretó la entrega de 76 viviendas del Proyecto Urbanístico Caldenia. El acto fue presidido por el gobernador Sergio Ziliotto, quien en su alocución afirmó que la conjunción de los estados nacional, provincial y municipal en sostener en el tiempo el proyecto sin distinción de banderías políticas, resultó vital para que 76 familias contaran desde hoy con su vivienda propia. El acto, además, marcó el debut del Fideicomiso de Vivienda creado en octubre de 2019.

Una mañana de intensas emociones se vivió hoy en Realicó, en el marco de la entrega de 76 viviendas del Proyecto Urbanístico Caldenia, construido con fondos nacionales y provinciales.

Se trata de un emprendimiento largamente esperado por la comunidad realiquense, en la que resultó fundamental la buena sinergia del Estado nacional, provincial y municipal para apuntalarlo durante las últimas gestiones de gobierno.

“EJEMPLO DE MADUREZ POLÍTICA”

El gobernador Sergio Ziliotto destacó que el acto de entrega en viviendas en Realicó “es un ejemplo de madurez política e institucional”. “Aquí nadie se fijó que puerta tocar para que aquellas familias que comenzaron con un sueño hace muchos años, hoy tengan la posibilidad de tener un techo propio. Este programa fue pensado por un gobierno municipal de un signo distinto al que hoy gobierna aquí en Realicó, y que fue financiado por un gobierno nacional totalmente distinto en su ideología al gobierno nacional anterior y que por supuesto apoyamos desde el gobierno provincial”, destacó.

El mandatario pampeano recordó al ex intendente José Álvarez, que fue uno de los impulsores del proyecto. “Él pensó y sostuvo la idea, había una necesidad y para nosotros ante cada necesidad hay un reto. Tranquilamente podíamos echarle la culpa al gobierno anterior. Había familias que estaban esperando y tenían un sueño para cumplir. Fuimos avanzando, en el medio de una pandemia que nos trajo no solo una crisis sanitaria, sino una crisis económica, con todos los vaivenes habidos y por haber”, dijo.

Ziliotto reconoció a quienes “fueron parte” del proyecto, porque “aquí nombramos a todos ellos, a todos los actores, y seguramente también la sociedad de Realicó se siente parte, como se sienten parte los adjudicatarios”.

“Desde el aporte que hicimos desde el Gobierno provincial, fue en su momento estar atentos a que este barrio no se detuviera, haciendo un aporte no reintegrable muy importante, que es insignificante al lado del beneficio que trajo. Eso significó no abandonar la construcción de las viviendas y también continuar con la fuente laboral. El otro gran logro que tiene la obra pública, no solo genera calidad de vida sino que también genera trabajo para muchas familias de Realicó y de la provincia de La Pampa”, resaltó.

LA NOVEDAD

“Pusimos en marcha una de las herramientas más novedosas que tiene la Provincia, que es el Fideicomiso de Viviendas. Y debuta aquí en Realicó, con una iniciativa que llevó (el diputado provincial) Facundo Sola a la Cámara de Diputados y ésta que aprobó por unanimidad, ese Fideicomiso le dio la posibilidad de que hoy hayamos destrabado el problema económico y termináramos con estas viviendas”, destacó Ziliotto.

“Hay muchas más familias esperando que haya un Estado presente que les dé la posibilidad de proyectar el futuro familiar -prosiguió- por eso no nos detuvimos en el negocio inmobiliario de comprar tierras aquí en Realicó. Porque este proyecto Caldenia está determinado que se va a concluir. No va a quedar un solo terreno sin construir, sin darle espacio a una familia. Por eso, no solo aquellas personas que compraron los terrenos con servicios van a poder empezar a construir” señaló.

En esa línea anunció que, precisamente hoy, el titular de Pampa Fiduciaria, la sociedad del Estado que administra el Fideicomiso de Viviendas, se reunió con las cooperativas de Realicó, (Energía y Agua) para empezar “lo antes posible con los servicios a los 72 terrenos que compramos y ponerlo a disposición de familias de Realicó, para que se anoten y a través de un sorteo, sin ningún tipo de vinculación política o de amistades, accedan a un techo digno, a plazo y como corresponde al valor de la tierra y alcanzado por el índice del salario”.

CONTINUIDAD

Más adelante Ziliotto dio cuenta sobre “la construcción de 40 viviendas más y sistematizar la tierra para 30 viviendas que nos dio el gobierno nacional, del cual también quiero agradecer su participación desde el primer momento, cuando José Álvarez nos planteó la necesidad de proseguir con el Caldenia, con la gestión del ministro (Jorge) Ferrarese, que está representado aquí por una pampeana, María de los Ángeles Higonet, de que vamos a seguir invirtiendo”.

“En poco tiempo más estaremos licitando viviendas, como siempre lo digo: hay una necesidad y hay un derecho. En eso estaremos siempre buscando cómo damos inclusión, igualdad de oportunidades en cada rincón de la provincia de La Pampa”, dijo.

