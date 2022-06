Hoy se cumplen 77 años, del natalicio de Omar Cerasuolo

29 de Junio de 1945 – Nace Omar Pedro Cerasuolo, en Rio Segundo, Provincia de Córdoba. Locutor, periodista poeta y compositor.

En los últimos años conducía “Malambo”, durante la mañana de la 98.7 “Fm Folclórica”, de Radio Nacional.

Se recibió de locutor en el ISER en 1975. Era considerado un icono de la radiodifusión argentina y será recordado por los poemas que recitaba con su voz privilegiada.

Creador y conductor de históricos programas radiales como “Una mañana para todos” (AM 870-FM 98.7 Radio Nacional), “El tren fantasma” (FMR 101.3-FM 106.3 Rock & Pop), “Los intérpretes” (FMR 103.1 Rivadavia), “La noche que me quieras” y “Sólo por hoy” (AM 590 Continental ), con los cuales ganó cinco premios Martín Fierro y dos premios Santa Clara de Asís; tiene publicado cinco libros y grabados diez discos compactos en su fructífera trayectoria. El trabajo más reciente, “Palabras Esenciales” es una selección de oraciones y textos recitados de distintos autores y épocas, acompañados por bellas melodías musicales de fondo, estos recitados se convierten en un verdadero remanso de paz para nuestra agitada vida, y un recurso ideal para la meditación, reflexión y la oración personal y grupal.

Había grabado excelentes versiones recitadas de: “Pimpollo” y “La leyenda del mojón”.

Obras: Alma mía (con Alberto Oviedo) – Arenita de mi rio (con Jorge Mlikota) – Baile de los ekekos (con Antonio Pantoja) – Córdoba (con Héctor Pacheco y José Revalta) – Desafío (con Raúl Parentella) – El eco del mar (con Mateo Villalba) – Hombre (con Jorge Mlikota) – Lejana caracola (con Miguel Iseas) – Los niños sin dios (con Teresa Parodi) – Paisajes de melancolía (con Eugenio Inchausti) – Territorio de pájaros (con Luis Sartor y Elvio De Luca) – Zamba del tiempo feliz (con Oscar Barzola y Juan Bautista Bertorello), entre otras.

