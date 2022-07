Estudiante pampeana atacada en Cipoletti se encuentra en una situación “muy dura e irreversible»

Hasta el momento la joven estudiante María Agustina Fernández, de 19 años, quien permanece internada en la guardia del hospital de Cipoletti, no responde a los estímulos. La directora Claudia Muñoz dijo que el personal realizó varias pruebas de reflejo sobre la paciente, pero no hay respuesta. Tampoco a medida que se baja la dosis analgésica que le suministran.

«La situación es muy dura e irreversible porque no hay otra cosa por hacer», indicó la autoridad sanitaria al diario La Mañana de Neuquén.

Durante la tarde de este martes, el cuerpo médico realizará un estudio que es clave para establecer si tiene actividad cerebral. «Ahora no queremos anticiparnos porque es muy delicada de la situación y hay muchos sentimientos en juego», reiteró Muñoz.

El estudio determinará si tiene o no tiene muerte cerebral, en función de lo cual se verá cómo proceder en adelante. Pero lo concreto hoy es que no hay respuesta, no por ahora.

«TENGO ESPERANZAS»

Su madre Silvana expresó que no pierde las esperanzas, aunque ya le comunicaron que su situación es irreversible. «Su carita está tomando forma, porque la destrozaron a golpes en la cabeza. Pero internamente no sabemos cómo está. Por eso harán una junta médica y un doppler cerebral», comentó. Y agregó: «Yo como madre tengo fe».

Mientras tanto, mucha gente reza por ella y pide a la Justicia y la Policía que encuentre a los responsables.

INVESTIGACIÓN

La investigación sigue su curso con total hermetismo y dificultades. Por ahora, no se sabe nada de los autores.

«Estamos trabajando a full, con entrevistas y cámaras de seguridad», indicaron fuentes policiales. También se convocó a un ingeniero con trayectoria para realizar la reconstrucción virtual del lugar del hecho.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

El ataque fue en un complejo de departamentos que está ubicado en calle Confluencia al 1300. Concretamente, en un departamento que está en la planta baja y es el único que tiene patio trasero. Allí vive el amigo de Agustina, con quien se había juntado a cenar.

Los investigadores solicitaron colaboración de los vecinos del barrio con el fin de que puedan aportar imágenes de las cámaras de seguridad, si es que las hay.

También si vieron movimientos extraños el sábado y gente que no es de la zona. El ataque brutal que sufrió Agustina sucedió entre las 19.20 y las 20.20, aproximadamente.

Personal del Gabinete de Criminalística había ampliado su recorrido a zonas aledañas.

