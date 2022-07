Satélite de la AEE descubrió un gran escape de gas en La Pampa

Una nube de gas metano fue detectada en los últimos días por el satélite Centinela-5P de la Agencia Espacial Europea (AEE). La misma fue provocada por una liberación intencional del fluido gaseoso por parte de Transportadora de Gas del Norte (TGN) en uno de los gasoductos que atraviesan nuestra provincia.

«Argentina: TGN liberó intencionalmente en 2 semanas 1 millón de m3 de metano a la atmósfera, en vez de quemarlo en un ‘venteo’. Nadie sabe por qué no lo hicieron. La nube de metano fue detectada por el satélite Centinela-5P de la Agencia Espacial Europea», escribió en sus redes sociales Javier Corcuera, biólogo, profesor y consultor en temáticas ambientales.

El especialista compartió una imagen donde puede verse que la nube fue detectada en la zona noroeste de nuestra provincia. De acuerdo a los mapas de TGN, en el lugar donde habría sido detectada la nube está la traza del ducto que nace en el yacimiento Loma L Lata, en Neuquén, y transporta gas hacia el norte del país, pasando por el oeste pampeano, publicó el diario La Arena.

Argentina: TGN liberó intencionalmente en 2 semanas 1 millón de m3 de metano a la atmósfera, en vez de quemarlo en un «venteo». Nadie sabe porqué no lo hicieron. La nube de metano fue detectada por el satélite Centinela-5P de la Agencia Espacial Europea. https://t.co/8oESP815uJ pic.twitter.com/tsiWJrvu3N — Javier Corcuera (@javiercorcuera) July 4, 2022

Al sur de Santa Isabel, a mitad de camino con Algarrobo del Águila, hay una planta de la empresa TGN. Los lugareños le dicen «la planta de Cogasco», porque esa era la empresa operadora hace muchos años.

DEFENSA

Hace cinco días, la agencia Bloomberg, que se hizo eco de la noticia, reveló que la compañía TGN había defendido la liberación intencional de metano a la atmósfera a través de un vocero. Desde la empresa aseguraron que la medida fue adoptada durante trabajos planificados en gasoductos. «La nube de gases de efecto invernadero tuvo el mismo impacto de calentamiento a corto plazo que las emisiones anuales de unos 12.000 automóviles estadounidenses», explicó la agencia de noticias.

«Un vocero de la empresa, que transporta alrededor del 40% de gas del país, dijo que los volúmenes totales emitidos eran relativamente comunes según los estándares de la industria y que era injusto llamar la atención sobre las emisiones cuando otros operadores de combustibles fósiles filtran rutinariamente el potente gas de efecto invernadero», añadió Bloomberg.

INSPECCIÓN

«TGN dijo que liberó alrededor de 600.000 metros cúbicos estándar de gas el 30 de mayo y menos de 400.000 metros cúbicos estándar el 6 de junio, cuando se vaciaron secciones de 30 kilómetros de dos ductos separados para que trabajadores pudieran inspeccionarlos y repararlos de manera segura. Hasta un 90% de las emisiones de las llamadas purgas de tuberías se pueden eliminar mediante técnicas como quemar el gas a través de una antorcha. La compañía dijo que bajar la presión del gas, en lugar de liberarlo por completo, no era una opción porque habría hecho que el trabajo fuera peligroso. El portavoz dijo que no sabían por qué no se quemó el gas», sostiene el reporte.

El artículo coincide con Corcuera respecto a que «los penachos» fueron observados por el satélite Sentinel-5P de la Agencia Espacial Europea. «La liberación del 30 de mayo tuvo una tasa de emisiones estimada de 120 toneladas métricas de metano por hora, según la compañía global de geoanálisis Kayrros SAS. La segunda columna tuvo una tasa estimada de 57 toneladas por hora. TGN dijo que la liberación más grande, la del 30 de mayo, duró menos de dos horas», dijo Bloomberg.

Comentarios

Comentarios