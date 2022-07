El obispo Zanchetta obtuvo el beneficio de la domiciliaria

La Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, integrada por la jueza María Laura Toledo Zamora y por los jueces Raúl Fernando López y Héctor Fabián Fayos, otorgó la prisión domiciliaria al obispo emérito Gustavo Zanchetta, quien cumple una condena de 4 años y medio de prisión por haber sido encontrado culpable de abuso sexual simple continuado y agravado al tratarse de un ministro de culto religioso reconocido en perjuicio de dos exseminaristas.

Por obra de este beneficio, el religioso será trasladado a una casa para curas jubilados en el monasterio Nuestra Señora del Valle. Uno de los denunciantes, M.C., destacó que a ese lugar asisten niñxs que cursan la catequesis y van a misa, reprochó que Zanchetta sea enviado a ese lugar y que no cumpla prisión efectiva en la cárcel.

El abogado defensor, Darío Palmier, confirmó a Salta/12 que al obispo «le otorgaron la prisión domiciliaria», y aseguró que es «por su delicado estado de salud». El religioso estuvo más de un mes internado en una clínica privada a la que fue ingresado por un pico de hipertensión.

«En cualquier momento lo trasladan al monasterio. El fallo es conforme a derecho, respetando los derechos humanos. Zanchetta va a poder ser atendido de acuerdo a su dolencia y esperamos responda favorablemente al tratamiento», dijo el abogado. Precisó que el diagnóstico sería «severa hipertensión agravada por aneurisma en arterias renales».

Salta/12 realizó consultas al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial, pero desde estos organismos no pudieron brindar información porque la fiscala de la causa, Soledad Filtrín Cuezzo y la jueza Toledo Zamora, están de licencia. Además, la modalidad domiciliaria fue concedida justo antes de que comience la feria judicial, que inicia la semana próxima.

M.C. fue denunciante en la causa en la que Zanchetta fue condenado. Aseguró que hay un entramado de poder que incluye a médicos, abogados, curas, un legislador, finqueros, funcionarixs judiciales y al mismo Papa Francisco para favorecer al condenado y sacarlo de la Unidad Carcelaria 3 de Orán.

«Me parece tan injusta la justicia, (Zanchetta) no pasó ni un año preso y con tantas mentiras que hay de fondo, aún así, le han cedido la prisión domiciliaria, sabiendo que va a un lugar donde acuden niños, mujeres. La justicia no está velando por la sociedad como tendría que hacerlo. Me parece también que el actual obispo de Orán Luis Scozzina, y muchos curas de la Iglesia, optaron por callar tanta injusticia ante un hecho que dañó tanto a la iglesia diocesana», dijo el exseminarista a Salta/12.

Indicó que Zanchetta cumplirá la prisión domiciliaria en una casa que está en el predio del monasterio, conectada al convento. «La casa donde él iría, está conectada al convento, que es un lugar público, va un cura a celebrar misa, los niños que cursan la catequesis y los monaguillos», ratificó. Además, dijo que hay una secretaría o librería, donde las monjas atienden al público y acuden familias porque allí les venden objetos religiosos, o anotan las intenciones para la misa. «Una persona con una denuncia por abuso sexual no puede estar cerca de niños”, consideró el exseminarista.

“Nos duele la injusticia que muestra la Iglesia, con todo lo que se va revelando y conociendo. Pero lamentablemente tenemos que seguir y acarrear con todo lo que nos tocó vivir”, expresó M.C. Señaló por otro lado que en el proceso canónico “no le quitaron el ministerio» a Zanchetta. «Más allá de que sea un obispo, si está probado que cometió abusos ¿no tenía que ser más justa la Iglesia o más recta con lo que predica?», cuestionó.

“Esa construcción a la que quiere ir Zanchetta fue del padre Diego Calvisi, quien la pensó para los curas ancianos», contó. Lo paradójico es que Calvisi, quien ya falleció, fue uno de los 5 curas que enviaron las primeras denuncias contra Zanchetta.

Según señaló a Salta/12 un exseminarista que en el juicio declaró como testigo contra Zanchetta, la superiora que autorizó al obispo emérito a cumplir prisión domiciliaria en el monasterio es la abadesa Margarita Pérez Argo, quien habría accedido ante el pedido del actual obispo Scozzina.

Para M.C., “no es verdad” la enfermedad del obispo. “Primero le había agarrado supuestamente un pico de presión en la cárcel, llamaron a un médico de tribunales que dijo que no tenía nada, que se le subió la presión y que tome un medicamento. Después lo llevaron al hospital y le dijeron lo mismo, que no necesitaba internación. Cuando estuvo en la cárcel llamaron a otro médico (…) y lo sobornaron”, aseguró. Este último médico al que se refirió también es del Poder Judicial.

Palmier presentó un recurso de casación en el que pide la absolución de su defendido y cuestiona la condena impuesta.

