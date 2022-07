CD de Castex: La desorientación del FreJuPa y las divisiones de Cambiemos

La última sesión del Concejo Deliberante de Eduardo Castex dejó en evidencia el desconcierto del bloque de concejales del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa) y la ya indisimulable fractura que existe en la bancada de Cambiemos. Los ediles opositores -inexplicablemente- presentaron un pedido de informes sobre el Presupuesto 2022 que aún permanece en tratamiento en las comisiones internas, mientras que la presidenta del bloque oficialismo pidió el tratamiento sobre tablas pero no fue acompañada ni por los propios ediles.

La extraña situación se produjo el jueves, y arrojó una fuerte connotación política porque por un lado evidenció el desconocimiento de los procedimientos interno del CD local, y por el otro deja traslucir que la única edila que responde incondicionalmente a la intendenta Mónica Curutchet ya no contiene -¿desde hace algún tiempo- al resto de los legisladores oficialistas.

DESCONCIERTO

El bloque de concejales del Frejupa presentó un pedido de informes, 48 horas después de mantener una reunión con la secretaria de Hacienda y Finanzas local, Verónica Curutchet, para evacuar las dudas que les generaba el proyecto de Presupuesto 2022.

En el encuentro con la funcionaria -hermana melliza de la jefa comunal- no plantearon las inquietudes, y después presentaron el pedido de informes sobre el proyecto de «la ley de leyes», que aún no fue sancionado.

Los opositores tenían -al menos- dos caminos. Plantear estos interrogantes en el tratamiento de las comisiones internas; y si no obtenían respuestas favorables, después tenían la potestad de votar en disidencia esos ítems.

«No se puede hacer un pedido de informes de un tema que no fue tratado y no está sancionado», coincidieron dirigentes oficialistas y opositores consultados. «Si en la primera reunión no tuvieron respuestas o detectaron después (del encuentro) esas inquietudes, podían solicitar que la funcionaria concurra nuevamente al recinto para tratar esos temas, e incluso hacer pública la postura para dejar constancia ante la opinión pública», sugirieron otros ex ediles locales.

FRACTURA OFICIALISTA

El yerro de los ediles del Frejupa solo puso en evidencia las divisiones internas que existen en la bancada de Cambiemos. La presidenta del bloque oficialista, María Emilia Romero, salió al cruce del pedido de informes del Frejupa, y pidió el tratamiento sobre tablas.

Romero solamente fue acompañada por Alberto Brignardello, dado que el viceintedente Juan Chiquilitto y Omar Rojas se abstuvieron, como también lo hizo el bloque opositor.

Romero en las últimas sesiones quedó debilitada en la presidencia del bloque de Cambiemos. Y algunos hechos han dejado en evidencia que el oficialismo tiene sus propias internas, y algunas se están dirimiendo en el Concejo.

Entre los hechos más recientes, se puede citar que el viceintendente Juan Chiquilitto «primereó» a Curutchet con la presentación del proyecto de Planificación Urbana, que la jefa comunal había anunciado en la apertura de sesiones ordinarias; en otra sesión Chiquilitto advirtió a Romero que los pedidos de tratamientos sobre tablas se debían acordar internamente en el seno de la bancada; seguidamente desde la bancada oficialista pidieron informes a Curutchet y en otra oportunidad los ediles oficialistas ya se habían negado a acompañar un pedido de tratamiento sobre tablas formulado por Romero.

«No, no lidera el bloque y tiene muy poco diálogo con los demás ediles, ya sea oficialistas u opositores. No es una interlocutora entre el Ejecutivo y los concejales», confiaron.

PEDIDO DE INFORMES

El pedido de informes de los concejales del Frejupa solicita «información detallada» por «la magnitud de las erogaciones previstas» de cuatro ítems incluidos en el proyecto de Presupuesto 2022, que aún no fue sancionado y está en tratamiento en las comisiones del CD. Ahí plantean incluso que acorde a la Ley Orgánica de Municipalidades la respuesta no se podrá demorar más de 60 días.

Una de las inquietudes surge por la «investigación y asistencia técnica» que tiene un presupuesto asignado de más de $ 13,8 millones; después para «servicios públicos ejecutados por terceros» se destinan más de $ 47,05 millones. Otro interrogante es por la partida «Publicidad y propaganda» donde se prevé gastar más de $ 4 millones, pero desde el Frejupa pretenden que ese monto se reestructure y se destine más presupuesto para Máquinas y equipos que «solo tiene» $ 2,49 millones.

Finalmente, pidieron que se adjunte el convenio firmado con el Ministerio de Obras Públicas de Nación, para ejecutar obras del «Argentina Hace».

