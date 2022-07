Neuquén: Lo encontraron ahorcado en su celda, pero su madre asegura que lo mataron

Nicolás Núñez, condenado a 25 años de prisión efectiva por homicidio, fue encontrado ahorcado en su celda de la Unidad de Detención Nº 11 de Neuquén capital en diciembre del 2020. Oficialmente se informó que fue un suicidio, sin embargo, la madre de Nuñez asegura que se trató de un homicidio.

«A mi hijo lo mataron los penitenciarios y lo hicieron pasar por suicidio. Hubo testigos, pero ahora no quieren hablar por miedo», afirmó Marisa en diálogo con LMNeuquén.

La mujer contó que otros internos se comunicaron con ella inmediatamente después de la muerte de Nicolás y le contaron «que lo sacaron del buzón a las 3 de la mañana y lo golpearon hasta las 6 de la cintura para abajo», esta versión le terminó de cerrar durante el velorio ya que comprobó que su hijo «tenía las dos piernas vendadas, desde la ingle hasta los tobillos».

Además, denunció esta situación ante el Ministerio Público Fiscal de Neuquén y que también se hizo una denuncia desde la Asociación Civil Zainuco, pero que la causa fue archivada a la espera de «algún testigo», pero la madre de Nuñez indicó: «Otros detenidos me llamaron y me contaron lo sucedido. Obvio después los deben haber amenazado y no quisieron hablar».

Marisa tiene la certeza de que su hijo fue «un perejil injustamente condenado» y que, para colmo, fue asesinado mientras cumplía una injusta condena.

Respecto a la autopsia, comentó que si bien no entiende «los términos médicos» allí descriptos, señaló que «se habla de muerte dudosa».

Comentarios

Comentarios