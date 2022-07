Feria del Libro 2022 en Castex: Moreno realizó un balance y anticipó modificaciones para 2023

La IV edición de la Feria del Libro que organiza el colegio Licenciado Hugo Peinetti de Eduardo Castex, fue “un éxito”, aseguró la directora Silvana Moreno. “Fue una experiencia extraordinaria”, sostuvo. La entrevistada anticipó algunas modificaciones para la próxima edición.

La cuarta edición se desarrolló en dos jornadas: jueves 30 y viernes 1. La primera jornada contó con la presencia de escritores recorriendo los establecimientos educativos de Nivel Primario, donde ofrecieron sus lecturas a los alumnos.

La inauguración –el viernes 1- contó con la presencia de 25 stands, escritores de Eduardo Castex, Miguel Cané, Santa Rosa y General Pico, entre otras localidades.

En esta edición se homenajeó a los ex combatientes de Malvinas, quienes participaron activamente en las dos jornadas, acompañando las distintas actividades. En el stand de los héroes del conflicto belico, no solamente estuvieron los ex soldados castenses, sino también participaron ex combatientes de Trenel y General Pico.

Los alumnos de la modalidad de Artes Visuales pintaron “en vivo” un mural con la temática de Malvinas, y se desarrolló una muestra dinámica con murales que pintaron los alumnos de las escuelas primarias.

BALANCE

La directora del colegio Licenciado Hugo Peinetti, Silvana Moreno, resaltó como “positivo” mantener la bimodalidad. “La idea fue sostener la bimodalidad porque la virtualidad nos permite llegar a mayor cantidad de personas y el material queda disponible para que cualquier persona en cualquier momento pueda acceder e incluso evacuar inquietudes”, dijo en Radio DON 101.5 Mhz.

Y también resaltó entre los aspectos destacados que este año “incorporamos un día más y salimos a las instituciones para que los escritores tengan contacto con los estudiantes”.

MODIFICACIONES

Para la próxima edición “vamos a cambiar la fecha y se realizará en setiembre para tener mejor clima e incluso planificar actividades al aire libre”, anunció Moreno.

“En setiembre también tenemos la semana de las artes que coincide con los festejos del Día del Estudiante y tendremos que analizar las fechas para no superponer actividades”, anticipó.

“Vamos a continuar con los dos días y nuevamente asistirán los escritores a las escuelas”, confirmó.

“El circulo literario La Hoja de General Alvear nos transmitió que el año próximo participarán y también algunas editoriales pretenden sumarse a esta propuesta”, dijo Moreno.

La entrevistada destacó el enorme apoyo de muchas personas e instituciones y organismos gubernamentales, como también el diputado provincial Julio González. Y calificó como “una gran colaboradora” de la organización a la escritora y artista Azucena Allivellatore.

PARTICIPANTES

En esta cuarta edición participaron el JIN 10; las escuelas 44, 227,195 y 251; la Escuela de Apoyo a la Inclusión; los colegios Juan Humberto Morán y Manuel Belgrano y la EPET N°10 la Escuela de Comercio de Ingeniero Luiggi; el Colegio Secundario Héroes de Malvinas de Trenel; Escuela de Adultos 3; la Escuela 43 de Monte Nievas N*43 y el CDI “José Jaramillo”.

Además, se sumaron a la propuesta la Escuela 79 de Conhelo, la Biblioteca Popular San Martin de Eduardo Castex; la Biblioteca Popular de Monte Nievas y la Biblioteca Popular de Conhelo; la Municipalidad de Eduardo Castex expuso atracciones del Museo Juan Ricardo Nervi, presentó material de concientización por intermedio del Área de Medio Ambiente, hizo un aporte cultural desde la dirección de Cultura Turismo y Comunicación y también por intermedio del Programa Eliminación de Barreras,

Además, estuvieron presentes la Universidad Nacional de La Pampa, y comercios de Eduardo Castex y Santa Rosa.

