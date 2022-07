Se cumplen hoy 10 años, del fallecimiento de Leda Valladares.

13 de Julio de 2012 – Fallece Leda Valladares, en la Ciudad de Buenos Aires. Cantante, compositora, literata, poeta, musicóloga y folcloróloga de origen Tucumano.

Su adolescencia transcurrió entre el blues, el jazz y la música clásica que escuchaba su padre. Antes de cumplir los veinte años, formó su primer grupo de música, con unos amigos: FIJOS (Folclóricos, Intuitivos, Jazzísticos, Originales y Surrealistas).

Se graduó en la Universidad Nacional de Tucumán con el título de profesora de filosofía y luego también se licenció en Ciencias de la Educación.

A los 21 años descubre a las bagualas y a partir de allí no se detendrá en recuperar ese canto anónimo de los valles y los montes de la Argentina.

Al inicio de los años 1950 fue a residir a Francia, en París, en el año 1952, se encontró con María Elena Walsh junto a la cual formó el dúo folclórico Leda y María. En 1956 ambas retornaron a su país. En 1963 el dúo llega a su fin.

En 1999 se retiró de la actividad artística y quedó internada debido al mal de Alzheimer, una enfermedad basada en la pérdida de memoria de forma degenerativa, a pesar de que apareció en algunas notas periodísticas.

Falleció a los 92 años de edad. Desde hace tiempo, venía sufriendo las consecuencias del Alzheimer y al momento de su muerte se encontraba alojada en un hogar de ancianos.

Obras: A mí me dicen el tonto – Alma que andas penando – Baguala Salta Cafayate – Caja i’ cuero – Cautivando corazones – Clavelito de ilusión – Cuando era moza soltera – Dicen que el mundo es redondo – Echen coplas – Esa fulanita – La vicuñita (Soy puna – con Silvia Iriondo) – La vidala de Chilecito – Lo mismo que el coyuyo – Margarita y Azucena – Me la paso cantando – Milonga con sauces – No sé qué tienen las penas – Pobrecita la pastora (con Silvia Iriondo) – por esos montes – Serás libre palomita – Siete de Abril (con Manuel Gómez Carrillo) – Tonada de La Quiaca jujeña – Tonada de Tilcara jujeña – Torito cumbreño – Verdecito, verdecito – Viditilla – Zamba del patio, entre otras.

