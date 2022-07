El pampeano Matías Palacios continuará su carrera en Emiratos Árabes Unidos

El futbolista pampeano Matías Palacios, surgido de Rumbo a Vélez en General Pico, se convertirá en las próximas horas en nuevo refuerzo de Al Ain Football Club de la Primera División de Emiratos Árabes Unidos. El mediocampista piquense llega procedente del Basilea de Suiza y firmará un contrato por cuatro años con la institución que supo eliminar a River de la edición 2018 del Mundial de Clubes.

Sobre el cierre del mercado de pases, y a apenas dos días de viajar a Alemania para realizar la pretemporada, el conjunto árabe acordó la contratación de Palacios quien llega procedente de Suiza, en donde no logró asentarse en el equipo titular del Basel que jugó Superliga, Copa de Suiza y Liga Conferencia de Europa, publicó el diario La Arena.

«El Club Al Ain anuncia que ha llegado a un acuerdo preliminar con el club Basilea de Suiza para el traspaso del jugador argentino Matías Palacios, que llegará al país en las próximas horas para realizarse las pruebas médicas y completar los documentos relacionados a la contratación del jugador, que firmará un contrato por cuatro años», anunció su nuevo club a través de sus redes sociales oficiales.

Palacios, quien se inició en Rumbo a Vélez -club que fundó su padre Braulio «Chino» Palacios-, continuó su formación en San Lorenzo donde fue catalogado como una de las «joyas» de la cantera azulgrana. Con pasos por seleccionados juveniles, y tras apenas siete partidos en la Primera División del Ciclón, Palacios fue vendido en casi 6,3 millones de euros a Basilea de Suiza en febrero de 2021. Allí disputó 46 partidos (22 como titular), convirtió tres goles y entregó siete asistencias.

Durante la última temporada, el piquense fue nominado por el diario italiano Tuttosport para el premio Golden Boy, que reconoce a los mejores futbolistas menores de 21 años que se destacaron en Europa.

Al Ain, el nuevo club del pampeano Palacios, disputa la Liga de Campeones de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y en 2018 disputó la final del Mundial de Clubes ante Real Madrid, con el que cayó 0-3. En le instancia anterior, había dado el batacazo eliminando por en los penales a River, que venía de ganar la Copa Libertadores ante Boca en Madrid.

Plusvalía.

San Lorenzo tiene aún el 50 % de plusvalía por el pase del pampeano Palacios, aunque se desconoce el valor de la actual venta. Allí, en medio de conflictos legales por su pase, el Ciclón espera que le ingrese algo de dinero a las arcas económicas del club.

Hace un año atrás, Rumbo a Vélez le inició una demanda a San Lorenzo para que el club porteño le abone el 20% que la entidad pampeana entiende que le corresponde por la formación del juvenil, tras su venta a Suiza.

Carrera.

El pampeano Palacios se inició en Rumbo a Vélez y pasó a San Lorenzo. Su debut en Primera fue el 21 de septiembre de 2018 de la mano de Claudio «Pampa» Biaggio, en una victoria por 3-2 ante Patronato en la fecha 6 de la Superliga 2018/2019. Si bien debutó en la élite con apenas 16 años, nunca logró la continuidad que insinúa su talento.

Pese a ser una de las principales promesas de San Lorenzo, su mejor nivel se vio en las juveniles de la Selección Argentina. Fue campeón de los sudamericanos Sub 15 y Sub 17 y en 2018, con 16 años, fue citado por Lionel Scaloni al torneo de L’Alcudia, en España, que disputan jugadores Sub 20.

Comentarios

Comentarios