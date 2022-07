Crimen de Agustina Fernández: Marcha en Santa Rosa para reclamar el esclarecimiento

Un centenar de vecinos y vecinas volvieron a marchar por las calles del centro santarroseño, reclamando el esclarecimiento del caso de Agustina Fernández, la joven pampeana de 19 años que falleció tras sufrir una brutal golpiza en la localidad rionegrina de Cipolletti.

La marcha se convocó a las 19 horas en la Plaza San Martín. La movilización fue encabezada por la mamá de la joven, Silvana Capello, quien estuvo acompañada por familiares, amigos, amigas, vecinos y vecinas que se acercaron al lugar, publicó el diario La Arena.

“Quienes conocieron a Agus saben que es un sol y que siempre va a estar con nosotros. Yo la amo”, expresó Silvana. «A mí me mataron en vida, de hecho el día que donaron los órganos, ella me apagó la vela”, dijo.

Mientras dijo unas breves palabras, la mujer sostuvo un cuadro que tenía la cara de la joven. “Vos no lo querías porque decías que no saliste linda, sos hermosa, sos un sol. Yo voy a seguir por vos, no voy a parar”, afirmó entre lágrimas.

Pese a las bajas temperaturas y la llovizna, una gran multitud marchó con velas y carteles desde la plaza por las calles del centro. Durante todo el recorrido, los manifestantes aplaudieron y muchas de las personas que se encontraban en comercios cercanos salieron para acompañar la movilización.

Esta es la segunda movilización que se realiza en Santa Rosa. La primera fue el pasado 6 de julio, a pocos días de sucedido el crimen. Asimismo, los vecinos y vecinas de Cipolletti convocaron a una nueva movilización y mañana a las 16:30 tomarán las calles para pedir que “este crimen no quede impune”.

Pasaron dos semanas de la brutal golpiza que sufrió la estudiante pampeana en la ciudad rionegrina. La investigación de la Fiscalía avanza a paso lento, por lo que la querella convocó al perito Eduardo Prueger para que siga de cerca la causa. (Fotografías: diario La Arena)

