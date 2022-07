Brignardello confirmó «diferencias» en el oficialismo: Curutchet y Chiquilitto tienen «opiniones desencontradas»

El concejal Alberto Brignardello quedó -¿por causalidad o causalidad?- al frente del Departamento Ejecutivo Municipal de Eduardo Castex, porque tomaron licencia -coincidentemente- la intendenta Mónica Curutchet y el viceintendente Juan Chiquilitto. Brignardello reconoció las internas en el oficialista Frente Cambiemos local, como reveló -la semana pasada- este diario digital y el matutino La Arena. El entrevistado admitió que existen «opiniones desencontradas» entre Curutchet y Chiquilitto, y que ambos no tienen «mucho diálogo», pero «a veces se hablan o se contestan el teléfono».

«Hay diferencias entre nosotros, pero las tratamos de solucionar en los ámbitos que corresponden», admitió el entrevistado. Igualmente reveló que existen dos sectores antagónicos en el oficialismo castense que afrontan una difícil convivencia política, porque en un sincericidio expresó: «Seguiré apoyando a Mónica (Curutchet), pero tampoco quiero estar en contra de Juan (Chiquilitto). Ya lo hemos charlado y aclarado con Juan, y esta todo bien».

Brignardello estará al frente del Ejecutivo municipal hasta el miércoles venidero. «Por licencia de la intendenta y el viceintendente, me toca a mí porque estoy segundo en la lista» de candidatos de Cambiemos, explicó. «Sí, me sorprendió, pero Mónica me dio la confianza y también todo el equipo me dio la bienvenida. El primer día atendí gente y anoté las prioridades que debíamos hacer», narró en una entrevista -el jueves- durante la inauguración de la sala de kinesiología en el Hospital Pablo F. Lacoste de esta localidad.

«Las áreas -continuó- siguen funcionando normalmente, se está trabajando en los caminos vecinales, se está trabajando en la nueva vía del ferrocarril sobre la ruta nacional 35, se están pintando cordones y se está conformando la cooperativa para el Reciclado. No cambia el movimiento municipal, solo hay un cambio de figura por una semana en la intendencia».

-Brignardello, en el contexto interno de Cambiemos, que tomen licencia al mismo tiempo Curutchet y Chiquilitto ¿fue casualidad o causalidad?

-No hay un distanciamiento, por ahí hay opiniones desencontradas. Mónica se tomó licencia por las vacaciones de los chicos, y Juan por un problema de salud y porque tiene los hijos estudiando tuvo que viajar a Buenos Aires. No está tan mal la situación. Hay diferencias entre nosotros, pero las tratamos de solucionar en los ámbitos que corresponden.

-¿Tienen diálogo Curutchet y Chiquilitto?

-Sí, no mucho, pero hay algo de diálogo. Por lo menos a veces se hablan, y se contestan por teléfono.

-¿Y usted está al medio?

-Lamentablemente, sí. Seguiré apoyando a Mónica, pero tampoco quiero estar en contra de Juan. Ya lo hemos charlado y aclarado con Juan, y está todo bien. A veces coincidimos o no. Es la forma de ser de cada uno. Yo seguiré apoyando esta gestión.

-La situación interna quedó reflejada en la última sesión del Concejo Deliberante, donde el bloque de Cambiemos votó dividido.

-Sí, fue una votación… cuando llegamos y vimos el pedido de informes (del Frejupa), la presidenta de bloque (de Cambiemos, María Emilia Romero) me consultó y le dije que no lo pida, porque no lo iban a votar, pero yo iba a acompañar. Mi conciencia me decía que tenía que acompañar, después los demás no acompañaron. El peronismo no acompañó, pero están equivocados porque era una presentación de ellos y tenían que apoyar (el tratamiento sobre tablas) para darle más celeridad al trámite y haya una respuesta más rápida.

-¿La secretaria de Hacienda y Finanzas, Verónica Curutchet, concurrió nuevamente al CD para evacuar las dudas que presentó el bloque del Frejupa?

-No. Pero, está a disposición nuestra cuando sea necesario. Y cuando la convoquemos ira al Concejo Deliberante.

«EL FREJUPA ES FUNCIONAL…»

En el oficialismo se debaten -en voz baja- los posicionamientos internos, y se evalúan los movimientos ya con miras a las elecciones del año próximo, más allá que el discurso «hacia afuera» está centrado «en la difícil situación que atraviesa el país» y «todavía falta mucho» para evaluar candidaturas.

En los pasillos del edificio de la calle Padre Durando miran con desconfianza hacia el Concejo Deliberante. El bloque de Cambiemos está fracturado, y en el Frejupa consideran que tiene «un fuerte y buen vínculo» con el viceintendente Juan Chiquilitto.

En esos análisis, admiten que causan sorpresa las posturas de la banca opositora. «Hoy son totalmente funcionales a Juan (Chiquilitto), y quedó en evidencia en la última sesión del CD, donde votaron juntos para rechazar el tratamiento sobre tablas de un proyecto que ellos mismos habían presentado», aseguran.

«Si presentás un pedido de informes de un Presupuesto que todavía no está aprobado, pero bueno… no miramos la Ley Orgánica (de Municipalidades y Comisiones de Fomento) y ponele que está bien. ¿Qué mejor acelerar el proceso de respuesta del Ejecutivo? Pero, después rechazaron el tratamiento sobre tablas. Es todo medio raro, al menos genera dudas», transmitieron.

Incluso algunas fuentes oficialistas dudan que el pedido de informes haya sido redactado por los concejales del Frejupa, porque 48 horas antes estuvo la secretaria de Hacienda y Finanzas, Verónica Curutchet, en el recinto legislativo, y no realizaron consultas y tampoco plantearon dudas. «Y a las pocas horas salieron con un pedido de informes», resaltaron.

Comentarios

Comentarios