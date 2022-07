Ulises “Chito” Forte regresa la conducción del Distrito 8 de FAA

El piquense Ulises “Chito” Forte fue electo nuevamente como director titular del Distrito 8 de Federación Agraria Argentina (FAA), en la asamblea anual que se desarrolló ayer en General Pico. En el encuentro se eligieron nuevos directores y coordinadores y se elaboró un documento -luego de un intenso debate- en el que cada delegado de filiales, cooperativas, mujeres federadas y centros juveniles fueron expresando la realidad del sector agrario que representan.

El dirigente agropecuario Ulises «Chito» Forte reemplazará a Ariel Toselli. Mientras que el presidente de la filial de Embajador Martini, Fernando Ramonda, reemplazará a Adolfo Sánchez como director suplente. Por su parte, Irma Unia (Eduardo Castex) será coordinadora de Mujeres Federadas; el martinense Horacio Allochis coordinará las entidades solidarias.

Los electos asumirán en sus funciones -el 22 y 23 de septiembre- en el Congreso Nacional Anual de la FAA, en la ciudad de Rosario.

DOCUMENTO

El documento elaborado consta de siete puntos que preocupan a los productores federados, quienes fueron muy duros en sus expresiones hacía los directivos dirigentes, para avanzar en el reclamo ante quien corresponda.

-Ley de Tierras, es un punto que desde el Distrito 8 se viene reclamando ante los distintos estamentos gubernamentales, se convirtió en un fuerte pedido apuntando darle solución a los Condominios Indivisos que complican la escrituración de las propiedades en los procesos sucesorios. Sobre este tema, varias veces reclamado, recibió en sus manos un material escrito por profesionales de la entidad el ex gobernador Carlos Verna, y al parecer ese trabajo técnico quedó albergado en algún cajón de la Casa de Gobierno, expresaron.

-Seguiremos reclamando fuerte la canalización de los excesos hídricos – dijo un asambleísta- , refiriéndose a las obras reclamadas con insistencia al gobierno provincial, entendiendo que es grande las pérdidas en suelo y caminos en los ciclos lluviosos.

-Como contrapartida, los productores están preocupados por la falta de lluvias y la seguidilla de heladas, que está originando ya pérdidas económicas en las cementeras de forraje, que en la mayoría de los casos se han secado totalmente habiendo, ofrecido escaso forraje cuando los costos de implantación son onerosos. Y en la faz agrícola, se sembraron muy pocas hectáreas de los cultivos de invierno. Sabiendo que las autoridades de Gobierno Pampeano conocen perfectamente la situación se espera que atiendan esta problemática, expresaron.

-El Sistema de Recaudación y Control de Recaudaciones Bancarias -SIRCREB- sigue molestando a los productores, considerándolo anticonstitucional, ya que se ha transformado en una medida gubernamental de la que es muy difícil salir aunque no se tenga deudas, siendo además que lo aportado no se descuenta en los pagos realizados.

-Mal estado de los caminos y cada vez más angostos, fue también otro punto de reclamo de las bases, que consideran los anchos de los caminos rurales perjudican la circulación correcta, dado el ancho de las modernas maquinarias.

-No estuvo ajena la preocupación por la falta de gasoil, y su alto costo. Si no fuera por el parate del uso de maquinarias que provoca la falta de humedad, este combustible no cubriría la necesidad para seguir trabajando.

-Una mejor atención del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA-, fue otra de las consideraciones durante la Asamblea, ya que los productores que se representan lo necesitan.

-Esta, tradicional asamblea comarcal, marcó claramente la alta temperatura que impera en los pequeños y medianos productores ante las políticas públicas, que aceleran la desaparición de más genuinos actores de la ruralidad, con el consiguiente perjuicio a los pueblos y ciudades del interior, ronda en ellos el fantasma de mayores cargas impositivas que no podrían soportar ante las ya existentes.

