Asamblea en el Corralón de Castex: Municipales anunciaron “medidas gremiales progresivas”

Las y los trabajadores de planta permanente y precarizados de la Municipalidad de Eduardo Castex ayer realizaron una asamblea en el Parque Automotor, donde acordaron enviar una nota de reclamo al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) y si no obtienen un reclamo positivo iniciarían «medidas gremiales progresivas». Los municipales reclaman una actualización del Adicional por Responsabilidad que no se actualizaría desde 2019, y la entrega de indumentaria que la comuna no habría realizado en los últimos dos años, explicaron.

La asamblea de los trabajadores municipales se realizó con la presencia de dirigentes de la Secretaría de Interior y la Secretaría Gremial del gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Allí transmitieron que ya tuvieron -la semana pasada- una reunión con la intendenta Mónica Curutchet, pero «no llegamos a ningún acuerdo porque vino con poco diálogo y nos dio a entender que nuestro pedido estaba fuera de lugar», relataron.

La respuesta negativa de la jefa comunal desencadenó en esta asamblea, que se desarrolló durante casi dos horas en el predio municipal, ubicado en la zona norte de Eduardo Castex. «Estamos pidiendo que nos actualice (el adicional por) la responsabilidad de trabajo de los choferes, mecánicos y demás sectores, porque no se aumentó más desde 2019», explicaron.

Sin contacto.

Los trabajadores se lamentaron porque no pudieron tener contacto con los encargados de la Dirección de Servicios Generales, porque no estuvieron en el Corralón municipal; además, la intendenta Mónica Curutchet y el viceintendente Juan Chiquilitto se encuentran de licencia, y el Ejecutivo comunal está a cargo del concejal Alberto Brignardello.

«En la asamblea acordamos que mandaremos nuevamente una nota con el reclamo, pero con esta gestión no hemos tenido buen dialogo porque desde que asumieron estamos mandando notas prácticamente todos los meses y nunca hemos tenido respuestas», indicó el trabajador Juan Tapia.

«En la última paritaria con el anterior gobierno quedó plasmado que en la medida que surgen aumentos (salariales), eso se iba a actualizar automáticamente y es importante porque es una suma en blanco en el recibo de sueldo de los responsables de área», explicaron. «Ahora pedimos la actualización y el reconocimiento del retroactivo que no se pagó», anticiparon.

Por su parte, Marina Byrne es la delegada gremial del departamento de Tránsito y Controles Urbanos, y planteó que hace dos años que la comuna no entrega la indumentaria a los trabajadores. «Ahora estamos pidiendo indumentaria para nosotros y todos los sectores municipales», expresó.

Paritaria.

Los asambleístas reclaman que se reabra la paritaria municipal, porque el año pasado «tuvimos una sola reunión y no llegamos prácticamente a nada».

«La asamblea pide urgente la apertura de las paritarias, con temarios de urgencia», destacaron desde el gremio ATE en una comunicación emitida ayer por la tarde.

«Desde el inicio de esta gestión municipal, solo se abrió una sola vez la paritaria en Eduardo Castex, dónde no hubo ninguna respuesta de parte del municipio ya que sus paritarios no tenían poder de decidir absolutamente nada», cuestionaron. «Hoy a casi tres años de gestión los trabajadores municipales unidos y en asamblea, cansados de no obtener respuestas, votan iniciar medidas gremiales progresivas sino se abren las Paritarias urgentemente», anticiparon desde el gremio.

El malestar de los trabajadores se reflejó en el análisis de futuras medidas, si no obtienen respuestas positivas del Ejecutivo municipal. «Si no llegamos a ningún acuerdo creemos que se tomará la decisión de continuar en asamblea permanente desde la próxima semana», anticiparon los municipales.

