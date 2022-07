Caso Agustina Fernández: La madre no cree en el identikit y desconfía de la versión del amigo

Silvana Cappello, la madre de la joven estudiante pampeana de 19 años asesinada en Cipolletti, atraviesa días de mucho dolor. El paso del tiempo la desespera y necesita encontrar respuestas a lo que pasó con su hija, Agustina Fernández. «Pasan los días y es peor, no tenés una respuesta. Para mí, esto es una pesadilla. La quiero ver, la extraño horrores», expresó.

La santarroseña designó a un abogado particular que tiene matrícula en Neuquén y a un perito de parte. Y la próxima marcha que se haga en Cipolletti contará con su presencia. «Yo veo todo muy frenado, necesito ir y que me digan las cosas en la cara. Yo no quiero que nos tomen el pelo y que lo que pasó con mi hija quede impune», manifestó la madre de Agustina.

Cappello realizó duras declaraciones respecto al devenir de la causa. Ya pasaron más de dos semanas y no hay certezas del autor o los autores del hecho. Ella, además, está convencida de que «no fue sólo un robo».

DUDA DE LA VERSIÓN DEL “AMIGO”

Como dijo en otras oportunidades, la madre de la víctima está segura de que su hija conocía o había visto alguna vez a la persona que la mató a golpes en su cabeza, publicó La Mañana de Cipoletti.

Por eso, la teoría que maneja su abogado va por ese lado. «Nosotros no descartamos que haya sido un femicidio», sostuvo la madre de Agustina.

Silvana cree que desde el inicio “se manejaron mal» en la investigación, en tanto la última persona que estuvo con su hija fue testigo y no fue demorado. Durante las primeras horas posteriores al brutal ataque que sufrió Agustina, cree que se podrían haber recolectado evidencias en torno a su amigo Pablo Parra, como examinar sus manos y revisar su vehículo.

A ella nunca le cerró el relato que ofreció como testigo, el tiempo que estuvo afuera de su casa, mientras Agustina lo esperaba en el departamento; y la actitud que asumió al verla tendida en el suelo, en medio de un charco de sangre. Esto es, revisar la casa y luego pedir auxilio a sus vecinos.

MÁS DUDAS

El joven del identikit que tiene rasgos muy marcados, pero todavía no ha sido identificado. Al respecto, Silvana comentó que la imagen se corresponde con una persona que anduvo por la zona y vieron algunos vecinos. «Pero no es alguien que haya sido captado por las cámaras (de seguridad)», indicó la madre de Agustina.

Con su abogado y el perito que contrataron eventualmente van insistir con la teoría del femicidio, en tanto la hipótesis del robo no termina de cerrarles. «Si fuese sólo un robo, yo tendría viva a mi hija. Esto fue matar por matar a una mujer, alguien que ella conocía, en un lugar donde no tenía que estar y se llevó la peor parte”, expresó. “Nosotros como padres, a más de 500 kilómetros, no lo pudimos manejar», agregó.

«No nos podemos quedar con el identikit».

FISCALÍA Y MARCHA

En los próximos días, Cappello avisará cuándo regresa a la ciudad rionegrina para marchar y exigir Justicia. «Queremos que se avance y no nos mientan ni nos tomen el pelo como padres», reclamó.

El primer lugar que pisará será la fiscalía, anticipó.

DÍAS DIFÍCILES

Su madre recordó que si Agustina estuviese con vida estaría con ellos, en familia, en estos días, porque habían planeado que viaje en el receso de invierno.

Por eso son días muy difíciles, donde reedita los últimos momentos con su hija, como cuando sostuvo su mano y sentía que Agustina ya no estaba ahí, mientras permanecía internada en el hospital de Cipolletti; y luego aceptó la voluntad de la joven estudiante al donar sus órganos, como si a ella misma le sacaran cada parte de sí misma.

HIPÓTESIS DE ROBO

De acuerdo a la investigación, a Agustina la mataron a golpes en su cabeza mientras se encontraba en el departamento de un amigo – Pablo Parra- ubicado sobre la calle Confluencia al 1.300, el sábado 2 de julio, entre las 19.20 y 20.15 aproximadamente.

Supuestamente su amigo había salido a comprar porque el plan era comer juntos. Al regresar, la habría encontrado desvanecida en el piso, en medio de un charco de sangre.

El departamento está en planta baja y es el único con patio trasero. El o los autores dejaron una escalera para ingresar y adentro se encontraron con Agustina. Del lugar habrían sustraído dólares, un bolso deportivo con ropa y dos celulares.

EL IDENTIKIT

Según la información con la que se cuenta hasta el momento el joven que se busca tendría entre 20 y 30 años, mide entre 1.60 y 1.70 metros, es de tez blanca y cabellos oscuro.

La característica más particular que tiene es que cuenta con una serie de tatuajes en el rostro y en sus manos. En sus cejas un tatuaje que se puede describir como un número 10, sumado a otros similares a cruces. En sus manos tiene una serie de dibujos entre los que se destacan las letras que conforman la palabra “ROCK” en sus dedos.

¿DÓNDE APORTAR INFORMACIÓN?

En Cipoletti se solicitó a toda la sociedad que en caso de conocer u observar a personas con características como las informadas, de inmediato aviso a las autoridades judiciales o policiales intervinientes.

Se puso a disposición para lo anterior el teléfono celular del turno de la fiscalía (0299) 154167314, al teléfono de emergencias línea 911 o la unidad policial más cercana.

