Macri: «Tenemos que retomar el rumbo iniciado en la década de los ’90»

El expresidente Mauricio Macri regresó al país tras pasar dos semanas en Europa, y dio a conocer su análisis sobre la situación del campo. «Tenemos que reaccionar y retomar el rumbo iniciado en la década de los ‘90 y después en 2015», dijo al respecto al tiempo que afirmó que no lo cree posible «con este Gobierno que insiste en ver al campo sólo como un enemigo o una fuente de ingresos».

«Siempre dije, especialmente cuando era presidente, que un objetivo de la clase política debería ser permitirle a cada argentino desarrollar su proyecto de vida en el lugar donde nació. La expansión de este tipo de ciudades, de las que Tandil y Villa María son sólo dos ejemplos, sería una excelente manera de hacerlo», afirmó Macri en una nota de opinión publicada en el medio Infobae.

«Lamentablemente, este proceso para el campo que habíamos iniciado en 2015, con mejores rutas y más trenes de carga, menos retenciones, menos trámites y más mercados para exportar, hoy está detenido o en retroceso», consideró.

En la misma línea el exmandatario apuntó contra la gestión de Alberto Fernández y dijo que el Gobierno «ve al agro sólo como una fuente de dólares a la que exprimir, sin valorar su potencial científico, su capacidad para generar cadenas de valor y de inserción federal». «Los aumentos de las retenciones y otros impuestos, el regreso del cepo cambiario y los cupos (y las prohibiciones) a la exportación y el exceso de regulaciones, sumados a una innecesaria desconfianza y agresividad, han detenido una rueda virtuosa que finalmente se había puesto en movimiento», sostuvo.

«Estas decisiones tienen costos, a veces medibles y a veces no tanto. Entre los costos no medibles están los jóvenes que, sin oportunidades, se van a trabajar a las grandes ciudades o fuera del país, abandonando el lugar donde nacieron. Esas ciudades rurales necesitan esa energía para prosperar y posicionares como polos de atracción, pero la pierden porque el Estado les está diciendo que su trabajo no es valioso y que no vale la pena innovar, invertir o esforzarse al máximo», señaló Macri.

