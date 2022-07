Twitter perdió US$ 270 millones en el segundo trimestre

La compañía Twitter, propietaria de la red social homónima, registró en el segundo trimestre de 2022 pérdidas de hasta US$ 270 millones, frente al beneficio de US$ 65 millones del mismo período del año anterior, y atribuye la baja en sus ingresos a la incertidumbre por la “adquisición pendiente” de la firma por parte del magnate Elon Musk.

Los ingresos de Twitter entre abril y junio sumaron un total de US$ 1.176,6 millones, un 1,1% menos que un año antes, según la agencia DPA.

En tanto, los ingresos publicitarios de la red social aumentaron 2,2% interanual, hasta US$ 1.076 millones, mientras que los ingresos por suscripciones bajaron 26,3%, hasta US$ 101 millones, y los ingresos internacionales cayeron 4%, hasta US$ 515 millones.

De este modo, en el primer semestre del año la compañía obtuvo un beneficio neto de US$ 243,3 millones, un 82% más que un año antes, mientras que los ingresos aumentaron 6,8%, hasta US$ 2.377,6 millones.

Por otro lado, la firma informó que en el segundo trimestre el promedio de usuarios activos diarios monetizables (mDAU) alcanzó los 237,8 millones, lo cual representa un incremento de casi 9 millones respecto del primer trimestre y de un 16,6% en un año.

Del total de usuarios mDAU, Twitter contaba con 41,5 millones en Estados Unidos al cierre del segundo trimestre, frente a 39,6 millones del primero, y un 14,7% más que hace un año; mientras que a nivel internacional, el crecimiento anual fue de 17%, hasta 196,3 millones, frente a los 189,4 millones del primer trimestre.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

El 9 de julio último, Musk trasladó a Twitter su renuncia al contrato de compra de la compañía por US$ 44.000 millones tras no recibir respuesta desde la multinacional sobre el número de cuentas falsas activas en la red social, así como la manera de la empresa de auditarlas y suspenderlas.

La compañía demandó al magnate y el pasado martes, la jueza del Tribunal de Equidad de Delaware Jude McCormick, dictaminó que el juicio contra Musk se celebre en octubre, después de que el CEO de Tesla hubiera solicitado retrasarlo al mes de febrero para poder construir una mejor defensa del caso.

De esa manera, McCormick dio la razón a la firma, que había pedido acelerar el proceso, aunque finalmente no tendrá lugar en septiembre como había defendido el equipo legal de Twitter.

Comentarios

Comentarios