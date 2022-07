La castense Alma Vicente fue seleccionada por el Bolshoi de Brasil: «El ballet es mi pasión», dijo

Alma Vicente tiene 13 años, dedica entre cuatro y seis horarias diarias -excepto los domingos- a las clases de baile, y recientemente fue seleccionada para sumarse al prestigioso ballet Bolshoi de Brasil, que es la única sede que tiene la escuela de Moscú. «Estuve seis días en Brasil, donde participé de clases intensivas y muy lindas. Me seleccionaron para integrarme (inicialmente) seis meses al ballet, y si me adaptó me puedo quedar definitivamente y si no me vuelvo. Tendría que ir en agosto, pero me tengo que buscar un lugar donde estudiar y vivir, y económicamente no llegamos», explicó la adolescente castense.

Alma es una niña, pero se desenvuelve y responde con la madurez de una persona de muchos más años. Durante la entrevista, en un momento determinado planteó que la carrera de los bailarines «es muy corta», requiere de muchos sacrificios y cuidados porque «en el caso de las mujeres todo es peor, porque si te embarazas es más corta aún».

Desde los cuatro años se dedica al baile, quizás incentivada por una amiga de su hermana que tomaba clases de clases. Probó con los ritmos urbanos, pero rápidamente abandonó. Y pidió «probar» con el ballet, como la joven que iba a hacer las tareas a su casa. «El ballet me gustó de el primer momento, y nunca más deje de practicar y bailar», destacó. Y recordó que paralelamente intentó aprender folclore, pero «no me gustó».

Actualmente entrena de lunes a sábados, entre cuatro y seis horas diarias. Desde los ocho años compite y toma cursos en Carlos Paz, Mendoza y Buenos Aires. Y la pandemia no la frenó. «Durante la pandemia hacia seminarios online. Y las clases eran por Zoom y las grabaciones para competir las tenía que hacer en mi casa», recordó.

Competir en el formato audiovisual tiene sus ventajas y desventajas. «Con los videos tenías la ventaja de grabar más de una vez si te salía algo mal, pero también los jurados lo podían ver muchas veces y te detectaban más fácil los errores; y presencial cuando te sale algo mal ya está, pero también el jurado lo ve una sola vez», expresó risueña.

A BRASIL

Alma recientemente viajó, con dos compañeros castenses, a un curso en Carlos Paz, donde hubo maestros de varios países. Y tuvo una grata sorpresa. «En la gala de cierre Maicon Gorini me entregó una beca para ir a la Escuela del Bolshoi en Brasil», detalló.

A mediados de junio viajó al país vecino. En la ciudad de Joinville, en el estado de Santa Catarina, funciona la Escuela de Teatro Bolshoi en Brasil, y es la única sede del Teatro Bolshoi de Moscú desde el año 2000, donde se trabaja con la disciplina y grado de perfección en la aplicación del método Vaganova, que se usa en Moscú.

Durante seis días, participó en las exigentes clases que plantearon los profesores, y los resultados fueron auspiciosos. Ahora la convocaron para que en agosto se sume «a prueba» durante seis meses al ballet, para determinar la adaptación que tiene la joven castense.

Pero, Alma transmite que económicamente no es viable esta posibilidad, porque se tiene que radicar en el país carioca, donde tiene que estudiar y vivir. «Hablaré para ver si puedo ir el año que viene», anticipó.

COMPETENCIAS

La pequeña castense asegura que no se cuida en las comidas, y que pese a la alta carga horaria diaria que dedica a al baile, igualmente tiene tiempo para compartir con sus compañeros, y encima le va bien en el colegio secundario. «Ahora te muestro el boletín», desafía al cronista.

«Este año tengo varias competencias y me pueden surgir nuevas becas para otras escuelas. Porque, en agosto competiré en Giros que este año la prueba se realizará en Eduardo Castex, y después tengo una competencia de Cloché en Carlos Paz y otra de Gepal también en Carlos Paz», anticipó.

-¿Cuál es la clave de un buen bailarín o bailarina?

-No sé. Pero, yo en cada coreografía intento transmitir las sensaciones de esa obra, transmitir sensaciones al público, porque desde el escenario se percibe cuando la gente está atenta a la obra que presenta el bailarín.

Alma finalizó la entrevista y partió para una clase de baile, porque durante las vacaciones de invierno entrenó en doble turno. En los ratos libres sigue soñando con el Royal Ballet británico, y observando videos de su Ídola Marianela Nuñez.

