La pampeana Lourdes Estigarría jugará en un equipo de Alemania

La pampeana Lourdes Estigarría Campos continuará su carrera profesional en Alemania, defendiendo los colores del Eintracht de Brunswick (en alemán Braunschweig) de la segunda división del hockey teutón. «Luli», que viene de consagrarse con Las Leoncitas en los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 y de lograr el ascenso al Campeonato Argentino de Selecciones A con el seleccionado pampeano, partirá rumbo al viejo continente en los próximos días.

Estigarría, formada en Sportivo Independiente de General Pico y que disputó las últimas temporadas en el Club Banco Nación de Buenos Aires, ya jugó en las selecciones argentinas U16, U18 y U21 y ahora dará el gran salto hacia el viejo continente, publicó el diario La Arena.

La delantera y goleadora fue anunciada como refuerzo ayer en las redes sociales de su nuevo club, que disputa la 2º Bundesliga, segunda división de la disciplina en Alemania.

«Esperamos dar la bienvenida a Lourdes Estigarría a nuestras filas en breve. Luli es delantera y reforzará nuestra 1º Dama en la 2º Bundesliga», escribió el club en sus redes oficiales. Y agregó: «Luli juega en Argentina para Banco Nación y ya jugó en las selecciones argentinas U16 y U18. Actualmente se encuentra en la escuadra Sub-21 de la Confederación Argentina de Hockey. A partir de agosto estará en el campo del Eintracht. ¡Bienvenida!».

FELICIDAD

«Estoy muy feliz con esta posibilidad. Tengo muchas sensaciones juntas, pero sobre todo estoy un poco nerviosa», dijo Lourdes y confirmó que viajará el próximo jueves 28 de julio.

«Me voy con las expectativas de sumarle muchas cosas a mi juego, además de conocer una cultura nueva, relacionarme con personas nuevas y aprender mucho más del hockey internacional», sostuvo la piquense. Y reiteró: «Estoy feliz».

Estigarría destacó que jugará en la segunda división de Alemania, donde llegará a fin de mes para firmar un contrato que la vinculará con el club por la actual temporada. «Si me va bien, y el club quiere retenerme, el contrato se podría renovar por temporada si es que la experiencia me gusta», analizó la pampeana a quien le llegó la chance a través de un técnico argentino y una recomendación que surgió desde Independiente.

La delantera de Banco Nación -club donde llegó con 16 años-, que se inició en Sportivo Independiente a los cinco años, contó que viajará a Alemania con las expectativas muy altas aunque avisó que será una adaptación difícil.

«Con respecto al idioma va a ser un poco difícil. Lo bueno es que se inglés y allá me pondrán un profesor particular de alemán. Voy a poner todo de mí para aprender y entender lo mejor posible», analizó. «Va a ser difícil y eso me da un poco más de nervios pero estoy contenta y creo que me podré manejar bien allá», sostuvo mientras contó que el entrenador del equipo es argentino lo que le brindará un apoyo más cercano a la hora de su llegada.

«Serán experiencia increíbles que nunca me voy a olvidar. Voy a aprender un poco de la cultura de allá y cuando tenga ratos libres recorreré y conoceré nuevos lugares. Es increíble, grandioso y no veo la hora de estar en Alemania, conocer a las chicas y empezar a agarrar el ritmo internacional», señaló.

SELECCIÓN

Estigarría formó parte de la Selección Argentina de hockey 5 que ganó la medalla de oro en los Suramericanos de Rosario. «Se armó un grupo genial. El torneo fue increíble de principio a fin. En los partidos el equipo anduvo muy bien y haber cerrado con la medalla de oro fue un broche perfecto que le pudimos dar a tremendo torneo», sostuvo la pampeana de 18 años que también participó de otras selecciones juveniles.

«Nos fuimos muy contentas, creo que vestir la camiseta celeste y blanca no tiene descripción. Se mezclan muchos sentimientos porque es mi sueño, siempre lo fue. Haberlo cumplido me llena el alma y me enorgullece vestirla», declaró con un dejo de emoción.

LA PAMPA

Además, Luli fue parte fundamental del plantel de La Pampa que se coronó en el Campeonato de Selecciones. «Fuimos, nos pusimos un objetivo que era ascender al Grupo A y lo cumplimos. Después nos propusimos salir campeonas y por suerte también lo cumplimos», dijo.

Y añadió: «Fuimos un grupo muy bueno a pesar de tener pocos entrenamientos en la previa. Prácticamente yo no había estado en ninguno porque viajé con Argentina y no pude estar. Pero habíamos tenido otros torneos con la misma camada, lo que sumó mucho para que cumplamos los objetivos».

«Quedamos muy felices, lo merecíamos porque luchamos mucho cada partido y lo ganamos muy bien», dijo la pampeana que cumplirá el sueño de continuar su carrera en Alemania, esperanzándose con hacer un buen recorrido en Europa.

