Campeonato Argentino de Cesto: La Sub 14 de La Pampa subcampeona, con presencia castense

El seleccionado Sub 14 de La Pampa se quedó con el subcampeonato al perder ante Capital Federal por 66 a 30, en uno de los encuentros disputador –el domingo- en el Campeonato Argentino de Cestoball, que se llevó a cabo en Córdoba, que también incluyó a las categorías Sub 17 y Primera. El equipo subcampeón contó con la presencia de la castense Morena Marinangelli, mientras que Alfonsina Pellegrino jugó en el equipo pampeano Sub 17.

En Primera se coronó Capital al vencer en el último choque del torneo a San Luis, mientras que en Sub 17 Santiago del Espero se quedó con la copa de campeón al doblegar a Capital, en el partido más emocionantes de ayer.

El certamen nacional se llevó a cabo en las canchas del Club Observatorio y en los polideportivos municipales de General Paz, General Bustos, Corral de Palos y Los Gigantes de la ciudad de Córdoba, con la participación de 39 selecciones de 12 federaciones. La organización estuvo a cargo de la Federación Cordobesa de Cestoball y la Confederación Argentina.

SUB 14

El Sub 14 nada pudo hacer ante Capital, que mostró una clara supremacía. Pese a la derrota,las pampeanas fueron una de las principales protagonistas del torneo desde el arranque, y accedieron a la final tras haber derrotado a Buenos Aires por 88 a 46.

Este equipo venció el pasado viernes a Santiago del Estero, en el play off reclasificatorio.

El equipo femenino Sub 14 de La Pampa, que tuvo como técnico a Marcelo Alejandro Guido, estuvo integrado por Camila Gatica Fernández, Luana Díaz, Martina Bosco, Julieta Ansotegui, Moreno Santoro, Renata Vidales La Fuente, Prescila Machado, Valentina Schreider Córdoba, Morena Marinangelis, Bianca Damelio, Ema Bolaño y Martina Ramos. Técnico Marcelo Alejandro Guido.

CAPITAL, IMPARABLE

El equipo de Capital Federal se quedó con el título de campeón en Primera al vencer en la final a San Luis por 121 a 67.

Las porteñas ratificaron ante las puntanas el buen juego, en una edición del nacional en que La Pampa estuvo lejos de su nivel histórico al terminar en el sexto puesto.

En la final de ayer, San Luis nada pudo hacer ante el contundente ataque de Capital, que con el correr de los minutos se fue afianzando en el tanteador.

De cualquier manera es digno lo de San Luis por llegar a la final, en una categoría en la que fue habitual que la final la jugaran Capital y La Pampa.

SANTIAGO DEL ESTERO

El equipo de Santiago del Espero se coronó campeón en Sub 17 al superar a Capital por 82 a 80, en un partido emocionante.

San Luis mostró en este campeonato que es la provincia que sigue creciendo en este deporte, tal como lo había manifestado la dirigente de la Federación Pampeana de Cestoball, Valeria Olivero.

En esta categoría el seleccionado pampeano, con la castense Alfonsina Pellegrino, terminó cuarto al caer con San Luis por 94 a 78.

