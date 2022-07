En Castex, trabajadores continúan con las medidas de fuerza en el Corralón Municipal

Los trabajadores –de planta permanente y precarizados- que se desempeñan en el Parque Automotor municipal, ayer nuevamente realizaron una asamblea desde las 8 y hasta pasadas las 10.30 horas. Esta es la segunda medida de fuerza, y ya anticiparon que el miércoles harán otra medida de fuerza, con la presencia de dirigentes de la conducción provincial del gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

“No tuvimos dialogo con las autoridades municipales, solamente mandaron un móvil policial porque decían que estábamos haciendo disturbios, pero no nos molesta que vaya la policía porque en ningún momento hubo disturbios. Nosotros continuaremos reclamando por algo que nos corresponde”, indicaron fuentes consultadas por este diario digital.

Los trabajadores anticiparon que iniciarían “medidas gremiales progresivas”. Y esta semana comenzó con una asamblea de trabajadores, y continuará este miércoles con otra similar.

REAPERTURA DE PARITARIA MUNICIPAL

Los asambleístas reclaman que se reabra la paritaria municipal, porque el año pasado «tuvimos una sola reunión y no llegamos prácticamente a nada».

«La asamblea pide urgente la apertura de las paritarias, con temarios de urgencia», destacaron desde el gremio ATE en una comunicación emitida la semana pasada.

«Desde el inicio de esta gestión municipal, solo se abrió una sola vez la paritaria en Eduardo Castex, dónde no hubo ninguna respuesta de parte del municipio ya que sus paritarios no tenían poder de decidir absolutamente nada», cuestionaron. «Hoy a casi tres años de gestión los trabajadores municipales unidos y en asamblea, cansados de no obtener respuestas, votan iniciar medidas gremiales progresivas sino se abren las Paritarias urgentemente», anticiparon desde el gremio.

