La cinefilia de Gastón: El análisis de Un burgués pequeño (*)

Uno de los mayores exponentes del cine italiano, país con gran mística cinéfila, fue Mario Monicelli (1915-2010), parte esencial de la comedia italiana, género que supo dominar el cine décadas enteras, específicamente del ’50 al ´80, con una Italia en posguerra que todavía se estaba acomodando socialmente, y obviamente el cine no escapó de eso.

Toda «commedia all’italiana» (nombre por el que se conoció al género originalmente), generalmente cambiaba de registro una o dos veces dentro de la misma película y consideraba que las historias necesitaban de la tragedia y la comedia en partes iguales, lo que llamamos “tragicomedia”, y que las películas debían transformarse a la par de la transformación que se llevaba a cabo en la Italia que las contextualizaba, pero siempre manteniendo un hilo conductor en la historia y dando indicios claros desde el principio de lo que el espectador iba a ver.

Hay grandísimas películas dentro de este cine, empezando por la famosa “Divorcio a la italiana” (1961), “La Escapada” (1962), del famoso Dino Risi, “Amarcord” (1973) del reconocido Federico Fellini, y más.

«Un Borghese Piccolo Piccolo» (1977) se encuentra entre esas menos recordadas, pero igual de buenas que las anteriores. Se concentra en el problema que tiene Giovanni, el protagonista, pero que no es tanto la tragedia en sí como en un principio podría parecer, una tragedia que existe pero que no es concebida como centro ni final del film (y que Monicelli ha utilizado de esa forma en otras de sus películas), sino más bien un suceso trágico que hace las veces de catalizador para algo más. Acá el tema principal, ese algo más, es uno universal, uno de identificación.

Aclaración: es recomendable ver la película primero (link al final de la nota)

Giovanni es el burgués pequeño, como indica el título, porque tiene pequeños derechos (como le decía su hermano masón), y porque todavía no creció su verdadera identidad, está ahí latente. No quiere encajar en la clase media baja, y no puede encajar en la clase media alta.

No consigue identificarse por sí solo como parte de una sociedad cambiante y oscura, se le pasa el tiempo y está por jubilarse, por lo que trata de lograr esa búsqueda a través de su hijo, quien, por el contrario, es joven, recibido, pero no tiene los medios sociales y mentales (claramente) para poder valerse por sí solo. El hijo es simplemente su padre con menos experiencia y contactos, por lo que la búsqueda de identidad a través de él no sirve demasiado, ni para Giovanni cambia algo realmente cuando muere.

Por eso no es difícil entender que la tragedia no es el centro de la película, sino que sirve de catalizador porque le hace un favor a Giovanni (y tal vez a su hijo también): acelera el proceso de cambio que tarde o temprano tenía que suceder en la cabeza del protagonista para después ser exteriorizado.

El mismo sistema que lo consideraba pequeño pero que a su vez él quería utilizar para conseguirle un mejor futuro a su hijo (y por ende a él mismo), le ayudó a encontrar su verdadera identidad, o mejor dicho a reconocerla, porque estuvo siempre ahí desde el principio.

Ese sistema burocrático y lleno de personas rotas le va aclarando la visión, e irónicamente la búsqueda de identidad finaliza cuando en la rueda policial no quiere identificar al asesino de su hijo porque en su mente ya tenía pensado actuar por cuenta propia, y surge el verdadero Giovanni, que no es muy diferente al hombre que apilaba cajones con muertos sin inmutarse por el dolor de los familiares, a la pobre esposa sumisa, o incluso al mismo joven asesino.

Además, en ningún momento se da indicios de que el protagonista sea una buena persona que fue afectada por la tragedia y debió cambiar su vida debido a la desgracia, sino todo lo contrario. Lo muestra adulador, materialista, machista, egoísta, con pocos principios y violento.

Es capaz de traicionar incluso hasta su propia creencia porque decide hacerse Masón, siendo esto también parte de la comedia que presenta la película, porque Giovanni era todo lo contrario a lo que esa institución intentaba promover de forma banal, por lo que tampoco iba a poder ni siquiera identificarse dentro de ella.

Incluso Monicelli presenta la película con Giovanni solo, matando y justificándose, le destroza la cabeza a un pez porque, según él, era peligroso, y lo hace de una forma casi bíblica, como Caín (el primer asesino de la historia en identificarse y reconocerse como tal) había hecho con su hermano Abel.

¿Cómo termina la película? De la misma forma que empezó, con Giovanni solo, siendo un asesino que se justifica con la muerte del hijo que en realidad él mismo generó, y la misma música del principio, a estas alturas ya leimotiv. El verdadero Giovanni siempre estuvo ahí, solo tenía que reconocerse e identificarse, como cada persona en este mundo.

Link para ver la película subtitulada: https://zoowomaniacos.org/testplayer.php?id=53148

Ficha técnica:

Titulo original: Un borghese piccolo piccolo

Año: 1977

Duración: 122 min.

País: Italia

Dirección: Mario Monicelli

Guion: Sergio Amidei, Mario Monicelli. Novela: Vincenzo Cerami

Música: Giancarlo Chiamarello

Fotografía: Mario Vulpiani

Reparto: Alberto Sordi, Shelley Winters, Romolo Valli, Vincenzo Crocitti, Renzo Carboni, Enrico Beruschi, Francesco D’Adda, Marcello Di Martire, Renato Malavasi

Género: Drama | Comedia negra

(*) Por Gastón Navarro

