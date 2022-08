Femicidio de Agustina Fernández: La Fiscalía de Cipoletti investiga “muchas hipótesis”

La fiscalía de Cipolletti informó que el caso de Agustina Fernández, la joven estudiante pampeana de Medicina asesinada brutalmente, se investiga como femicidio. Fuentes judiciales indicaron que actualmente “hay muchas hipótesis”, y “se investigan todas mientras no haya certezas de alguna en particular y el resto pierda relevancia”.

Desde la unidad fiscal expresaron que en la provincia de Río Negro toda muerte violenta de una mujer se investiga como femicidio, por una instrucción del procurador Jorge Crespo. “Se investiga bajo esa perspectiva, no obstante a eso hay muchas hipótesis que se siguen en el caso de Agustina, se investigan todas mientras no haya certezas de alguna en particular y el resto pierda relevancia».

En Río Negro a partir del 2018 el procurador general de la provincia, Jorge Crespo, suscribió a una instrucción para que las muertes violentas de las mujeres sean investigadas bajo la perspectiva de género, como eje transversal en cada una de las causas, publicó el diario Río Negro.

FAMILIA

Hace una semana la familia de Agustina viajó a Cipolletti a reunirse con el fiscal y los querellantes para solicitar avances en la investigación. La mamá de la joven, Silvana Cappello anunció que habrá una marcha cuando se cumpla un mes de la muerte de la joven.

Hasta el momento no hay avances en la investigación, hace una semana el ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro ofreció un millón de pesos de recompensa para quien aporte datos concretos en la investigación por el crimen de la estudiante en Cipolletti, pero la persona del identikit continua sin aparecer.

BRUTAL ASESINATO

Agustina Fernández era una joven santarroseña de 19 años que había llegado a Cipolletti para estudiar. Cursaba el primer año de medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCo.

Durante un robo en un departamento del complejo donde vivía, fue atacada. Luego fue encontrada por un amigo, Pablo Parra con quien se había encontrado para compartir una cena. Según testimonios de Parra, «la dejó en el departamento y se ausentó durante una hora. Al regresar la encontró tirada e inconsciente en el suelo”.

La joven permaneció internada en el hospital de Cipolletti hasta el martes 5 de julio, cuando los médicos determinaron que tenía muerte cerebral. Como Agustina era donante expresa, la familia procedió con la donación, luego de un gran operativo de ablación, los órganos de la joven fueron trasladados por personal del Incucai a Buenos Aires.

MARCHAS

Durante la tarde del miércoles 6 de julio hubo una multitudinaria marcha en la ciudad rionegrina, allí la comunidad pidió justicia y que el caso no quede impune.

Luego de cumplirse dos semanas de la muerte de la joven, sus amigos y docentes de la facultad volvieron a marchar pidiendo justicia.

