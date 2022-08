Se cumplen hoy 2 años, del fallecimiento de Rodolfo Zapata

1 de Agosto de 2019 – Fallece Rodolfo Zapata en la localidad de Bella Vista, Provincia de Buenos Aires. Actor, bailarín de danzas nativas y cantante humorístico, cuyas letras se destacan por el doble sentido.

Habia nacido el 10 de Mayo de 1932, en el barrio Nueva Pompeya de la Ciudad de Buenos Aires. A los 10 años Zapata empezó a estudiar folclore y danza. En 1946, con solo 14 años, debuta en la compañía teatral de Olinda Bozán y Francisco Álvarez.

En 1949 debuta en la película «Crisol de hombres».

En 1951, forma la pareja de baile «Dolores-Zapata» con la que realiza giras por Brasil.

En 1957, compone «Malambo en la noche» y lo graban Horacio Guarany y Antonio Tormo entre otros. Allí decide dejar el baile y dedicarse a componer.

En 1961, junto al Chalchalero Ernesto Cabeza, compone su mayor éxito musical, titulado «La Gorda».

En 1965 graba sus primeros materiales discográficos, los temas como «La Gorda», «No vamo a trabajar» y «Regalito» ya eran un éxito.

En 1966 protagoniza junto a Nelly Beltrán, la película «La Gorda».

Fallecio el 1 de Agosto de 2019.

Obras: Afloje mama (con Germín García) – Alegría de vivir (con Carlos Modernell) – Antes era uno por día – Arriando coplas (con Waldo Belloso) – Así son los apellidos (con Germín García) – Carnavalito del buen humor (con Manuel y Enrique Pérez) – Clodomiro y su mujer (con Juan Clímaco Barrios) – Coso y Cosa (con Germín García) – Cuando empieza el verano (con Juan C. Barrios) – Cuando tengo mucho frio (con Germín García) – Cuentos de loritos (con Félix Montesano) – Don Manolo el carpintero (con Germín García) – El agujero (con Germín García) – El apuro (con Augusto Giustozzi) – El bolazo – El futbol femenino (con Armando Cereminati) – El gordo (con Juan Pérez Corrado) – El plato volador (con Armando Cereminati) – El prode (con Germín García) – La familia (con Germín García) – En materia de gustos (con Germín García) – En una celda sombría (con Juan Clímaco Barrios) – Encuentros cercanos (con Héctor Tavella) – Escoba de quince (con Germín García) – Está muy viejo el abuelo (con Juan C. Barrios) – hay un ruido peculiar (con Germín García) – Historia de un pedazo de pizza (con Germín García) – Invente un aparato (con Domingo Barbieri) – La casita de mi amiga (con Germín García) – La dentadura postiza (con Germín García) – La gorda (con Ernesto Cabeza) – La hija de Don Zenón (con Germín García) – La mujer vista de atrás (con Germín García) – La pelusa (con Germín García) – La roncha de tu hermana (con Néstor Montalbano, Diego Capusotto y Pedro Saborido) – La vergüenza (con Armando Cereminati) – Las cosas de mi vecina (con Luis Tufani) – Malambo en la noche (con Rolando Morales) – Me resulto quinielera (con Germín García) – Melón y Melame (con Víctor Abel Giménez) – Mi hija cumple quince años – Mi novia se llama Queca (con Luis Tufani) – Mis tres vecinitas (con Bernardino Ramos) – No vamo a trabajar (con Lucrecia Muruzeta) – Norteña (con Julio Maharbiz) – Para mi hijo – Picardías de Zapata (con Germín García) – Por culpa de la tos (con Juan C. Barrios) – Por un cachito así (con Germín García) – Que lindo se pone el campo (con Germín García) – Ranchera del estornudo (con Eduardo Álvarez Menéndez) – Rosita la lavandera (con Germín García) – Sobre una tumba olvidada (con Juan C. Barrios) – Tristeza de lejanía (con Julio Maharbiz) – Tuve un lápiz japonés (con Bernardino Ramos) – Una pulgona rechoncha (con Germín García) – Viva el trabajo (con Domingo Barbieri) – Y le hicieron el trasplante (con Domingo Barbieri) – Yo traigo una adivinanza (con Luis Tufani), entre otras.

