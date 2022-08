Biden anunció que EEUU mató al líder de Al Qaeda en Afganistán

Estados Unidos mató al máximo líder de la organización yihadista Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri, en un ataque con dron en Afganistán, confirmó este lunes el presidente Joe Biden.

“Se hizo justicia y este líder terrorista ya no está”, dijo Biden este lunes por la noche por televisión, horas después de que fuentes de la Casa Blanca revelaran que este fin de semana se realizó una operación “exitosa” contra un objetivo “importante” de Al Qaeda.

“El sábado, bajo mis órdenes, Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreo sobre Kabul, en Afganistán, que mató al emir de Al Qaida, Ayman al Zawahiri”, afirmó el jefe de la Casa Blanca.

De 71 años, Zawahiri era uno de los terroristas más buscados por Washington, que llegó a ofrecer 25 millones de dólares por cualquier información que pudiera ayudar a detenerlo.

Estaba al frente de Al Qaeda desde que el anterior jefe de la organización, Osama Ben Laden, fuera muerto en 2011 en Pakistán por un comando estadounidense.

En paradero desconocido por más de 10 años, Zawahiri era considerado el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 que causaron casi 3.000 muertos en Nueva York.

Zawahiri «fue el número dos de Ben Laden durante los ataques terroristas del 11S, estuvo profundamente implicado en organizar el atentado en el que murieron 2.977 personas hace un par de décadas», subrayó Biden.

Al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri, who played key role in 9/11 attacks, is killed in U.S. operation, officials say https://t.co/sxhqS95zA4

— The Washington Post (@washingtonpost) August 1, 2022