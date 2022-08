Femicidio de Agustina Fernández: La madre encabezó una nutrida marcha en Cipoletti

El pedido fue de la madre de Agustina, Silvana Capello, durante la marcha realizada coincidiendo con el mes del crimen de la estudiante pampeana de medicina. «Les pido por favor que, si saben algo, nos ayuden», pidió la madre Silvana Capello.

Como estaba previsto, se desarrolló -este viernes por la tarde- otra marcha para reclamar Justicia por el femicidio de María Agustina Fernández, en el centro de la ciudad rionegrina de Cipoletti, encabezada por su mamá, otros familiares y referentes de varias organizaciones no gubernamentales de la región.

Fue una movilización que se caracterizó por el silencio, paradas simbólicas frente a los edificios de la fiscalía y la Comisaría Cuarta, y un enorme dolor reflejado en el rostro de Silvana Cappello, las estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y familias enteras que se acercaron para acompañar el pedido de justicia.

“Para mí esto es una pesadilla, agradezco que nos acompañen, que no se olviden de Agustina. Yo me mantengo de pie por ella, es horrible lo que me está pasando y nos está pasando para los que la queríamos, la amábamos. Me siento muy culpable de haberla traído acá, es un viaje horrible. Yo sabía que era su sueño, pero jamás pensé que iba a ser tan poco lo que ella iba a vivir. Les pido por favor que, si saben algo, nos ayuden, porque ya no puedo más. Gracias a todos por este día”, manifestó Cappello al cierre de la marcha, luego de caminar varias cuadras con el rostro cubierto de lágrimas.

DECLARACIONES Y PEDIDOS

La movilización también tuvo la presencia de varias compañeras de Agustina Fernández en la Facultad sureña. Una de las estudiantes, en diálogo con LU19, aseguró que la joven era “una hermana, que siempre te iba a esperar con un abrazo”. Después, en referencia al trabajo de la Justicia y del conjunto de las instituciones, fue contundente y señaló: “Que nos empiecen a cuidar”.

Otra de las paradas breves de la marcha se concretó frente a un negocio, sobre calle Sarmiento, donde Cappello había comprado una heladera para su hija.

Ajustándose al pedido de la mamá de Agustina, no se realizaron pintadas en ningún edificio y solo resaltó la pancarta que encabezaba al grupo de vecinos, con una frase que resume el sentimiento del conjunto de la comunidad: “Sin justicia no hay paz”.

MARCHA DE LA INVESTIGACIÓN

Mientras tanto, en el marco de la marcha, se comunicó que hoy se brindará una conferencia de prensa encabezada por familiares de Agustina en las instalaciones del Complejo Cultural de la ciudad sureña.

El objetivo es dar un detalle de la marcha de la investigación y las novedades que fueron informadas por parte del Ministerio Público Fiscal en los últimos días, donde se destacó el resultado de unas muestras de ADN.

