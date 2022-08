HBO Max se transformará en un nuevo streaming

Luego de una semana de cancelaciones y rumores, Warner Bros. Discovery dio su reporte financiero del primer cuarto tras la fusión entre las dos empresas. El centro de las noticias que anuncio su CEO, David Zaslav, fue que las plataformas de streaming HBO Max y Discovery+ (solo presente en los Estados Unidos) se fusionaran en un solo servicio.

El mismo llegará a Latinoamérica en nuestra primavera del año 2023. El anuncio se da conjunto a que la fusión le costó a la compañía u$s3,4 mil millones gastados durante el pasado cuarto financiero.

Durante la junta, Zaslav adelantó cual será el foco de la compañía pero mantuvo los detalles de su ejecución al minimo. En cuanto al contenido, se enfocó en que a partir de ahora quieren tener menos cantidad de producciones pero de mayor calidad, un camino muy diferente al planteado por AT&T, la anterior dueña de Warner.

En ese sentido, dijo que apostarán todo a los estrenos en cine antes que en streaming ya que, al pasar por las salas y luego por las plataformas «se revalua el producto». Pero por otra parte, las marcaciones que presentaron parecen decir que el contenido infantil, animación, el producido por Turner y CNN+ y las películas directas a streaming, cómo Batgirl, se consideran todos cómo contenido a perdida y podrían dejar de producirse.

Aunque tampoco fue claro al respecto, Zaslav remarco el aprecio por el contenido creado por HBO Max como productora de series, frente a los rumores de que estas producciones podrían ser canceladas para favorecer las realizadas por HBO. El CEO aseguró que «seguirán invirtiendo en contenido» ya sea de HBO, HBO Max o Warner Bros.

Warner Bros. creará un nuevo plan a 10 años para DC

El CEO de Warner Bros. Discovery se refirió principalmente a sus planes para el futuro de DC Cómics tras cancelar la película para streaming de Batgirl, perdiendo u$s90 millones en el proceso. “Estamos reestructurando el negocio y va a haber un grupo con un plan a 10 años”, explicó Zaslav.

Sobre ese plan, aseguró que será similar al que Bob Iger, ex CEO de Disney, Alan Horn, ex jefe de Disney Films, y Kevin Feige, presidente de Marvel, planearon para ese universo de superhéroes. Esto no es casual con el reciente ingreso de Horn a Warner Bros. Discovery cómo consejero.

“Cómo parte de esto, nos vamos a enfocar en la calidad. No vamos a lanzar ninguna película que no creamos que esté lista para salir”, aseguró el CEO. En el mismo sentido, marcó que las películas pensadas para streaming, cómo la ya filmada Batgirl, no coinciden con este camino.

Decidir no lanzar una película que ya fue rodada aún resulta un shock para Hollywood y la prensa especializada, sobre todo cuando Zaslav insistió en que los futuros estrenos, Black Adam, Shazam! Fury of The Gods y The Flash, «se ven increíbles» y que creen que «pueden hacerlos aún mejores». En especial sorprende el caso de The Flash, cuyo actor principal, Ezra Miller, continúa recibiendo acusaciones de violencia, abuso y grooming.

La polémica división de género que presentó Warner Bros.

A la hora de presentarle a los accionistas la nueva fusión entre HBO Max y Discovery+, una de las diapositivas llamó la atención de los medios y las redes sociales. La misma presentaba los distintos públicos que cada plataforma tiene, según la nueva dirigencia de Warner Bros. Discovery.

Lo que sorprendió a quienes veían la presentación es que, según la empresa, existe una marcada diferencia de género entre los públicos. Para ellos, quienes consumen las series y películas de HBO Max, son varones que ven cosas particulares de manera consecuente, mientras que las mujeres prefieren el contenido más de relax como los reality show que ofrece Discovery+.

Comentarios

