Los Pumas perdieron en su debut en el Rugby Championship

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, perdió esta tarde frente a su par de Australia por 41-26, en un test match válido por la primera fecha del torneo Rugby Championsip, torneo en el que también participan Nueva Zelanda y el vigente campeón del mundo Sudáfrica.

En el encuentro disputado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, al termino del primer tiempo, los argentinos se imponían por 19 a 10, gracias a un try de Pablo Matera a los 6 minutos, y la efectivodad para los penales de Emiliano Boffelli, que anotó a los 11, 15, 21 y 41 minutos para sostener la diferencia.

Por el lado de Australia, convirtió por la via del try Jordan Petaia; y Quade Cooper con su conversión a los palos.

En el segundo tiempo llegó la remontada Wallabie, con tries de Fraser McReight a los 7 minutos y Folau Fainga´a a los 30.

Previamente, Sudáfrica venció por 26-10 a los poderosos All Blacks de Nueva Zelanda en la apertura del certamen.

Australia juega sin su capitán

A menos de 24 horas del partido, Hooper, capitán y un emblema de los Wallabies, con 121 cotejos jugados, decidió que no ser parte del equipo motivos personales y regresará a su su país.

En un comunicado de Rugby Australi, Hooper señaló: «No tengo la mentalidad de cumplir con la responsabilidad que conlleva liderar y representar a mi país en este momento. Esta decisión no fue fácil, sé que es la correcta para mí y para el equipo. Toda mi carrera he buscado poner al equipo primero y no siento que pueda cumplir con mis responsabilidades en este momento con mi mentalidad actual».

James Slipper pasó a ser el capitán y Fraser McReight reemplaza a Hooper con la camiseta número siete.

