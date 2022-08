Murió Olivia Newton-John, estrella de «Grease» y «Xanadu»

La actriz y cantante britanica, nacida en Cambridge pero desde muy pequeña criada y formada en Australia, Olivia Newton-John, que saltó a la fama mundial por su papel en el taquillero film musical «Grease», murió este lunes a los 73 años, informó su familia.

Nieta del premio Nobel de Física Max Born, el científico alemán, judío, exiliado en Reino Unido durante el nazismo en su país, Olivia Newton-John nació en Cambridge (Inglaterra), el 26 de setiembre de 1948 y a los cinco años partió a Melbourne.

Cuando ya tenía 17 años ganó un concurso para nuevos cantantes en la televisión australiana y a los 18 años grabó su primer disco simple, para luego conformar un dúo con Pat Carroll y tras separarse, lanzó su primer álbum en 1971, «If Not for You», al que daba título una canción de Bob Dylan grabada con anterioridad por George Harrison.

Newton-John ya era un cantante popular reconocida a fines de la década de 1970, y acreditaba éxitos de country y rock hasta 1973 cuando publicó «Let Be There», no obstante compartir con John Travolta el musical «Grease» en 1978, la llevó al éxito. inmternacional.

En el filme encarnó a Sandy, una estudiante australiana muy simpática que tiene un romance con Danny, interpretado por el apuesto John Travolta, en una escuela de educación media del sur de California en la década de 1950.

En la película, dirigida por Randal Kleiser interpreto los hits «You’re The One That I Want» y «Summer Nights» con Travolta, y su y la maravillosa balada solista «Hopeless Devoted To You».

Tras aquel éxito apareció en otras películas de gran presupuesto, incluida la fantasía musical «Xanadu» (1980), junto a un veterano Gene Kelly en su último papel en la pantalla, un fracaso comercial pero con el tema musical «Magic», un éxito número uno.

Le siguieron «Tal para cual» (1983), una participación en «La loca aventura del matrimonio» (1988), así como una sucesión de especiales musicales, algún telefilme y presencia en series, sin destacarse demasiado

En su extensa carrera musical, Olivia Newton-John ganó cuatro premios Grammy y vendió más de 100 millones de álbumes.

Según informó su esposo John Easterling, en un comunicado publicado en las cuentas oficiales de la actriz en redes sociales «falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos».

Desde 1992, Newton-John consagró gran parte de su tiempo a actividades de caridad desde al ser diagnosticada con cáncer de mama metastásico, y desde entonces aprovechando su fama en el mundo del espectáculo de organizaciones benéfica

De esa forma dedicó varios álbumes y conciertos a recaudar fondos para la investigación y la detección temprana de la enfermedad, incluyendo la construcción de un centro de salud en su hogar adoptivo de Melbourne, que lleva su nombre.

