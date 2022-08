Ópticas de La Pampa recortan cobertura para los afiliados del PAMI

Las ópticas de La Pampa recortaron la cobertura a los y las afiliadas del PAMI y solo cubren la prestación «más básica» debido a que reclaman que ese organismo dispuso nuevos valores y los profesionales «no llegan ni a cubrir los costos».

José Rodríguez, titular de la Cámara de Ópticas de La Pampa, aseguró que en algunas provincias ya se cortó todo tipo de prestación mientras que en nuestra provincia se mantiene «el servicio más básico». Reclamó que las autoridades nacionales del PAMI «ni siquiera escuchan» los pedidos del sector, publicó el diario La Arena.

«Desde el 1 de julio el PAMI implementó un sistema nuevo de libre elección de profesionales médicos y de ópticas, se dispuso un nuevo nomenclador con nuevos precios y que se venía trabajando en forma conjunta, pero de repente el PAMI y de forma totalmente inconsulta dispuso nuevos valores con los cuales no llegamos ni a cubrir el costo. Lo llamativo es que se estaba hablando toda esa temática y de un día para el otro dispusieron otra cosa», resaltó Rodríguez en diálogo con Radio Noticias 99.5

«Para no dejar al afiliado sin cobertura, en La Pampa cubrimos lo más básico en anteojos, pero en otras provincias ya suspendieron todo. Hay que decir que nosotros tenemos una ventaja porque nos pagan el 20 por ciento más por ser zona patagónica, pero trabajar con esos valores que dispuso PAMI es inviable», lamentó el titular de la Cámara.

La Unidad Nacional Óptica (UNO) emitió un comunicado donde da a conocer su reclamo y advierte «que bajo las actuales circunstancias se ven imposibilitados de seguir prestando el servicio» a los y las afiliadas del PAMI.

«Es inviable hacer la prestación, en lentes de contactos sobre todo. El valor que pusieron es por unidad y no llega ni al costo, está re contra lejos de los valores y eso trae aparejado que aumentó todo en el último tiempo. La verdad que es una situación incómoda para nosotros porque son pacientes de mucho tiempo y con los cuales se crea una cercanía, entonces tener que decirles que no lo podemos hacer no es nada fácil», esgrimió Rodríguez.

El profesional ponderó el nuevo sistema de atención que dispuso PAMI desde el mes pasado ya que ahora el organismo paga anteojos completos (unos para ver de lejos y otros de cerca) por año mientras que antes lo hacía cada dos. Sin embargo lamentó la decisión respecto a los valores.

«A los valores que paga el PAMI no podemos hacer un bifocal. Tendríamos que poner plata nosotros. Los valores no cierran por ningún lado en determinadas correcciones. Y lamentablemente no nos escuchan. No tenemos un interlocutor válido», criticó Rodríguez.

En el comunicado de la Cámara nacional se explicita que «ante la falta de respuesta e indefinición del Instituto a la nota presentada el 4 de julio, reiteramos que el menú prestacional de la resolución N° 808/22 es inviable de ejecutar en muchos de sus ítems, no solo porque la mayoría de las prestaciones están por debajo de los costos, sino también, porque no se ajustan a definiciones técnicas profesionales para definir el Servicio. Se actualizaron los valores del menú prestacional a su disponibilidad y libre albedrío, sin pensar que detrás de estas casas de óptica hay profesionales, una industria y familias que viven de él».

Y agregan que «se evidencia una falta de voluntad para llegar al objetivo por parte de los funcionarios del Instituto que ha quedado de manifiesto al sacar en forma inconsulta la Resolución N° 808 y al mismo tiempo se produce un cambio de sistema sin el total conocimiento del manejo del mismo por parte de los responsables y mucho menos de los oftalmólogos y ópticos que son quienes deben operarlo».

También resaltan que «la demora en hacer efectivo los cobros con respecto a la inflación, la dificultad y cantidad de horas diarias necesarias para poder aceptar correctamente una OME, las continuas quejas de los afiliados por la pérdida de tiempo y gasto por las idas y vueltas, etc., ha generado en los prestadores y la opinión pública un desaliento total».

