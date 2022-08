Elevado incumplimiento de la cuota alimentaria en Castex: La inflación y el trabajo en negro, también inciden

La jueza de Paz de Eduardo Castex, Florencia Zumel, reveló que actualmente «el 80 por ciento de las personas que atendemos es por problemas con las cuotas alimentarias». Calificó la situación como «preocupante», porque además del elevado porcentaje de incumplimiento de pago por parte de los progenitores, ahora surgen «muchas inquietudes de actualización de las cuotas alimentarias, porque las cuotas fijadas el año pasado se licuaron con la inflación».

«Hay mujeres con hijos que el único ingreso que tienen es la Asignación Universal por Hijos (AUH) y obviamente no les alcanza para cubrir las necesidades primarias», admitió la funcionaria judicial castense.

Además realizó un análisis social y económico de la problemática que se genera por el incumplimiento del pago de las cuotas alimentarias en esta localidad. «En momentos de crisis, falta de empleo y un proceso inflacionario tan elevado, es normal y preocupante que comiencen los incumplimientos de cuotas alimentarias», explicó.

La entrevistada explicó que en el Juzgado de Paz castense «atendemos la consulta primaria de la persona que tiene a cargo su hijo y recibe la cuota alimentaria, por lo cual lo que hacemos es un acercamiento entre las partes de manera informal, y si no se llega a un acuerdo se deriva el trámite al Juzgado de Familia y el Menor que es el organismo competente para tramitar los problemas de alimentos».

-Zumel, ¿lo que detecta en su oficina es producto de diferencias entre los mayores o netamente por la situación económica?

-Es un combo o sumatorias de cosas. Hay problemáticas familiares porque no quedaron resueltas dificultades entre los mayores y desgraciadamente quedan al medio los niños, y se toma como represalia la situación económica que perjudica directamente a los niños. Hay mucho empleo no registrado, y esto genera una dificultad para determinar un reclamo porque no hay pruebas para acreditar lo que gana y si permite pasar una cuota alimentaria. El trabajo informal pone una barrera para llegar a una sentencia firme que se pueda cumplir en la cuota alimentaria.

-¿El abandono económico es la violencia más invisibilizada que sufren las mujeres?

-Sí, sin ninguna duda. Hoy si hablamos de tipos de violencia, es la que más se puede ver. La que tratamos diariamente es la violencia económica, porque las mujeres están sometidas a su esposa o pareja, porque no saben dónde ir a vivir, con qué le darán de comer a sus hijos. Es la violencia que más duele, y donde encontramos un alto porcentaje.

-¿O sea que actualmente existen muchas consultas por el incumplimiento de las cuotas alimentaria?

-Todos los días tenemos consultas por conflictos con las cuotas alimentarias. Nosotros hacemos un asesoramiento muy primario e informal, porque la competencia corresponde al Juzgado de la Familia y el Menor de Santa Rosa. Lo que hacemos un tratar de alcanzar un acercamiento entre las partes. Si vemos que hay factibilidad de acuerdos, podemos ofrecer la realización de un régimen de visitas y hacemos un acuerdo. Pero, si no llegamos a un acuerdo, asesoramos a las personas para que vayan a Defensoría y terminen de realizar el trámite en Santa Rosa.

-La situación inflacionaria provoca que cubrir las NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) es muy difícil en estos días…

-Hoy (muchas mujeres) eligen entre pagar la luz o un servicio y comer. La gente lamentablemente tiene que priorizar que hacer con el dinero, porque no le alcanza para pagar servicios y comer. Desde el municipio se trata de brindar ayuda económica y módulos de mercadería, pero a veces tampoco alcanza. Y las cuotas alimentarias que se fijaron el año pasado, ahora están pidiendo la actualización de convenio porque la inflación provocó la pérdida de valor adquisitivo.

