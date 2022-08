Anticipan la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil

Gobierno, gremialistas y empresarios negociarán desde este lunes -a las 15 horas- la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y de las prestaciones por desempleo.

Mientras la inflación sigue subiendo, representantes de la CGT , CTA y de la CTA Autónoma aún no determinaron la postura que presentarán en el encuentro tripartito.

Antes del plenario, desde las 14 horas se verán las caras dos representantes por sector de la Comisión Técnica del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Luego, una hora después, arrancará el plenario de 32 miembros -16 por la parte de las centrales sindicales y 16 por los empresarios-. Ambos encuentros se desarrollarán mediante el formato de videoconferencia.

El Gobierno había convocado a los integrantes del organismo tripartito, que encabeza el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, a dos sesiones para el 18 de este mes, pero el encuentro fue postergado hasta este lunes, debido a la ausencia en el país del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja. En esa reunión, deberán definir el nuevo piso salarial y sus tramos, y el monto de las prestaciones por desempleo. Fuentes gremiales, aceptaron que no se llegará a cubrir los $ 111.000 que el Indec registró como línea de pobreza.

Las fuentes confiaron que los dirigentes que ocupan la mesa chica de la CGT se reunirán desde las 10 del lunes en la sede de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA).

Tanto la CTA que conduce el docente kirchnerista Hugo Yasky como la CTA Autónoma que lideran el estatal Hugo Godoy y el visitador médico Ricardo Peidro también convocaron para el lunes antes del encuentro oficial a sus respectivas conducciones para determinar la postura que plantearán durante la siesta, en la reunión tripartita.

«La CTA deliberará el lunes para fijar posición, pero llevará al Consejo una postura propia y no en coincidencia con la CGT. Eso es muy difícil», adelantó Yasky.

«Es preciso, aunque sea de forma gradual, convenir un plan de recuperación salarial y superar el guarismo inflacionario de este año, que todas las fuentes estiman en no menos del 90%. Además, el haber mínimo debe alcanzar a quienes hoy no contempla, como municipales, peones rurales y empleadas domésticas y, aunque no sea el ámbito, hay que establecer el ingreso universal», plantearon fuentes de la CTA Autónoma.

El 16 de marzo este Consejo había fijado un aumento de un 45% en cuatro tramos del SMVM, que desde este mes alcanza los $ 47.850, casi $ 2.000 por debajo de la línea de indigencia (determina solo la comida de una familia tipo).

